　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台南新增海軍確診1男　市府公布「疫調足跡」8人匡列居家隔離

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲台南市衛生局發布新增敦睦遠訓艦隊確診個案1名，並公布該個案到訪台南市的活動時間地點，提醒市民住意自主健康管理。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市衛生局發布新增敦睦遠訓艦隊確診個案1名，並公布該個案到訪台南市的活動時間地點，黃偉哲市長提醒市民住意自主健康管理。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市衛生局21日下午發布新增敦睦遠訓艦隊確診個案1名，該個案20日晚上新增1名確診個案及8名匡列居家隔離者，並公布該個案到訪台南市的活動時間地點，提醒市民住意自主健康管理，據了解目前海軍已有6名確診個案到台南趴趴走。

該新增個案4月14日上午11時30分至11時40分至左營基地營區附近萊爾富商店短暫停留，4月15日下午1時30分至下午3時:10分於左營軍港搭乘接駁遊覽車至新左營；下午3時10分至3時40分搭乘莒光號至台南火車站，出站後搭計程車返家；晚上7時至7時30分到中西區劉家汕頭意麵用餐，晚上7時30分至8時10分至中西區家鄉八寶冰飲食；4月16日下午4時20分至晚上6時30分到安平區永華運動中心（啞鈴區、跑步機區）；晚上7時30至8時10分北區黎明鐵板燒用餐；4月17日中午12時30分至下午2時30分，至南紡夢時代MOMO壽喜燒（和嘉義市病例同飯局），下午2時30分至晚上7時在成功大學光復校區籃球場；4月18日上午11時30分至台南公園集合返檢疫所；12時30分至12時40分至台南轉運站全家便利商店購物；下午3時30分至3時40至台南轉運站如廁；晚上6時55分至晚上7時10分搭乘台南市防疫計程車就醫。台南市衛生局將會同環保局針對確診個案以上到訪之足跡，於21日下午5時以前完成戶內及戶外徹底清潔消毒。

請繼續往下閱讀...

 ▲台南市衛生局發布新增敦睦遠訓艦隊確診個案1名，並公布該個案到訪台南市的活動時間地點，提醒市民住意自主健康管理。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲市長表示，若在上述時間和地點，市民朋友也在附近，請自主健康管理14天，落實勤洗手、出門戴口罩之原則， 以降低社區感染與傳播的風險。關於相關資訊可至台南市政府衛生局「COVID-19（武漢肺炎）專區」查詢。若有相關症狀，可撥打衛生局防疫專線06-2880180洽詢，安排就醫事宜。

・《The King：永遠的君主》鄭恩彩也愛用

ET快訊
中職／向桃猿致歉！索沙認了故意丟郭嚴文：與捕手無關
台南新增1官兵確診「9處足跡」曝光！去過成大、百貨公司吃壽喜
《五燈獎》資深主持人病逝！搭檔忍痛證實
3階段「防社區傳染」方案「含封城規劃」　陳時中曝最新進度
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

客運上口罩線斷了！他轉乘捷運超慌「手扶著給過嗎」　網激推2招神救援

交通部「每月1萬元」薪資補貼入帳了！　遊覽車運將讚：不無小補

生理期一直來「每天少量出血」…最後驗出癌症二期！她淚勸世：檢查別拖

遭不明人士潑紅漆！林榮基：到底在台灣開書店是不是很危險？

台南新增海軍確診1男　市府公布「疫調足跡」8人匡列居家隔離

統測、會考開冷氣開窗　國中會考不考英聽測驗

台南增1海軍確診！市府公布足跡「9地點1莒光號」…曾赴成大、南紡夢時代

應戰五一連假！指揮中心祭人流管制：盼地方政府配合落實

宜蘭小二貧女「心肌炎恐截肢」等換心　網友賣西瓜助募款度難關

韓國瑜喊話陳時中「一下子調不出那麼多人」！高市府再曝：目前不考慮封城

不夠虔誠...和尚為辣妹要把廟變賣 下秒牧師神補槍！全場笑到崩潰XD

加班確認海軍疫情！周志浩累癱...　記者會上「閉眼30秒」網友超心疼

老屁孩越級打怪挑戰「健身教練」攔車打人遭反摔...女友高8度慘叫

Ella《青你2》17小時錄到崩潰..狂飆歌提神　和Jony J互聞頭皮..兩人味道一樣重XD

前Circus團員定居北歐！曝超狂收入 瑞典「無敵福利」480天有薪育嬰假

曾之喬婚後開聊性事　海芬自爆2年內要完成這件事

吳斯懷「不幸言中」敦睦艦隊出包　網翻出3月關切海軍防疫驚：先知

陳大天爆抄襲IU《Palette》　鬆口道歉：確實有參考他作品

國防部證實磐石艦70人看診5人發燒　立委怒批輕忽「搞得全國雞飛狗跳」

臘腸8+9上身狂敲鐵碗「臉超怒」死亡凝視驚醒爸...網笑：耍流氓？

客運上口罩線斷了！他轉乘捷運超慌「手扶著給過嗎」　網激推2招神救援

交通部「每月1萬元」薪資補貼入帳了！　遊覽車運將讚：不無小補

生理期一直來「每天少量出血」…最後驗出癌症二期！她淚勸世：檢查別拖

遭不明人士潑紅漆！林榮基：到底在台灣開書店是不是很危險？

台南新增海軍確診1男　市府公布「疫調足跡」8人匡列居家隔離

統測、會考開冷氣開窗　國中會考不考英聽測驗

台南增1海軍確診！市府公布足跡「9地點1莒光號」…曾赴成大、南紡夢時代

應戰五一連假！指揮中心祭人流管制：盼地方政府配合落實

宜蘭小二貧女「心肌炎恐截肢」等換心　網友賣西瓜助募款度難關

韓國瑜喊話陳時中「一下子調不出那麼多人」！高市府再曝：目前不考慮封城

鼓勵艦隊官兵說實情　萬美玲籲設立吹哨者保護制度

投資黃金「保證買回月息1.3%」　金品軒總裁和女友涉吸金3900萬

搶先看遊戲內容　療癒RPG手遊《天姬物語》事前登錄活動正式啟動

不甘「被分手」傳給前女友火熱性愛片　「讓你知道後果」渣男遭提公訴

普丁：2月送給中國200萬個口罩　現在中國給了我們1.5億個

友達充實中期營運資金　完成台銀等15家銀行簽署325億元聯貸案

Smart智富／顏炳立：土地、商辦將是房市的抗疫英雄

國軍「上摩鐵」曝光侵隱私？　丹妮婊姐讚爆「陳時中淡定回應」：他格局好大！

重溫屠龍傳說　《Hundred Soul百魂戰記》攜手《龍之谷》推出聯動企劃

醫護iPhone SE購機再折2千！台灣大力挺防疫英雄

整顆頭爆炸！她誤服毒「嘴巴噴火」　下秒冒煙慘死手術台...醫生全看傻

生活熱門新聞

莊人祥：磐石艦確診13官兵「跟女友發生關係」

沒勞保也可改領「1~3萬救助金」

早餐店嗆UberEats：嘴巴閉閉乖乖旁邊等　總公司開鍘

即／確診海軍急約會！黃偉哲驚曝：女友有可能確診

指揮中心3階段「防社區傳染」方案曝光

爺爺營區橫著走？孫曬軍階網驚呆

染疫官兵「女友」狂被cue！陳時中忍不住回應了

海軍3確診在台中！市府再公布4處所…一中商圈2超商1賣場都入列

韓國瑜驚爆：92官兵「未獲上級指示」拒疫調

即／韓國瑜曝：有9位疑似感染者

帶3歲女兒爬玉山「絕不回頭」 網轟玩命

磐石艦71人就醫「一夜暴增成148人」　陳時中回應了！

雨彈連3灌變天！一張圖看降雨熱區

艦上官兵染疫早知情？　國防部2不尋常動作洩底

更多熱門

相關新聞

磐石艦染疫再+3！最新足跡有「一中商圈超商」

磐石艦染疫再+3！最新足跡有「一中商圈超商」

敦睦艦隊「磐石艦」群聚今再增3名確診，目前累積27人，最新個案共2男1女，都是一採陰性，進行二採才確診。另外，衛生單位現已掌握接觸者共349人，其中187人為居家隔離對象，162人則需自主健康管理。

黃偉哲說據中央的指示做好相關準備

黃偉哲說據中央的指示做好相關準備

海軍3確診在台中！市府再公布4處所…一中商圈2超商1賣場都入列

海軍3確診在台中！市府再公布4處所…一中商圈2超商1賣場都入列

疫調8地點只報1個！磐石艦確診官兵夜市爽吃衝旅店全隱匿

疫調8地點只報1個！磐石艦確診官兵夜市爽吃衝旅店全隱匿

收到警示簡訊！她打1922爆罵1小時

收到警示簡訊！她打1922爆罵1小時

關鍵字：

台南新增海軍確診居家隔離

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

莊人祥：磐石艦確診13官兵「跟女友發生關係」

沒勞保也可改領「1~3萬救助金」

宥勝「全家居家隔離」！擠住露營車當遊民

螢火蟲、人肉滑水道！招待所恐怖玩法

台南女出現症狀　才知與確診者足跡重疊

她遭主管性侵！看著男友哭：我很髒，你還要嗎

早餐店嗆UberEats：嘴巴閉閉乖乖旁邊等　總公司開鍘

張愛雅神預言！　梁云菲熱戀金剛隔1個月分手

巨胸鋼琴正妹「狂晃畫面」瘋傳

即／負油價來了　原油首次跌破0元

金正恩傳命危！心血管手術後狀況差

即／確診海軍急約會！黃偉哲驚曝：女友有可能確診

指揮中心3階段「防社區傳染」方案曝光

帥男醫染新冠肺炎　重生後「面目全非」變漆黑

爺爺營區橫著走？孫曬軍階網驚呆

更多

最夯影音

更多
不夠虔誠...和尚為辣妹要把廟變賣 下秒牧師神補槍！全場笑到崩潰XD

不夠虔誠...和尚為辣妹要把廟變賣 下秒牧師神補槍！全場笑到崩潰XD
加班確認海軍疫情！周志浩累癱...　記者會上「閉眼30秒」網友超心疼

加班確認海軍疫情！周志浩累癱...　記者會上「閉眼30秒」網友超心疼

老屁孩越級打怪挑戰「健身教練」攔車打人遭反摔...女友高8度慘叫

老屁孩越級打怪挑戰「健身教練」攔車打人遭反摔...女友高8度慘叫

Ella《青你2》17小時錄到崩潰..狂飆歌提神　和Jony J互聞頭皮..兩人味道一樣重XD

Ella《青你2》17小時錄到崩潰..狂飆歌提神　和Jony J互聞頭皮..兩人味道一樣重XD

前Circus團員定居北歐！曝超狂收入 瑞典「無敵福利」480天有薪育嬰假

前Circus團員定居北歐！曝超狂收入 瑞典「無敵福利」480天有薪育嬰假

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面