台南新增海軍確診1男　市府公布「疫調足跡」8人匡列居家隔離

▲台南市衛生局發布新增敦睦遠訓艦隊確診個案1名，並公布該個案到訪台南市的活動時間地點，黃偉哲市長提醒市民住意自主健康管理。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市衛生局21日下午發布新增敦睦遠訓艦隊確診個案1名，該個案20日晚上新增1名確診個案及8名匡列居家隔離者，並公布該個案到訪台南市的活動時間地點，提醒市民住意自主健康管理，據了解目前海軍已有6名確診個案到台南趴趴走。

該新增個案4月14日上午11時30分至11時40分至左營基地營區附近萊爾富商店短暫停留，4月15日下午1時30分至下午3時:10分於左營軍港搭乘接駁遊覽車至新左營；下午3時10分至3時40分搭乘莒光號至台南火車站，出站後搭計程車返家；晚上7時至7時30分到中西區劉家汕頭意麵用餐，晚上7時30分至8時10分至中西區家鄉八寶冰飲食；4月16日下午4時20分至晚上6時30分到安平區永華運動中心（啞鈴區、跑步機區）；晚上7時30至8時10分北區黎明鐵板燒用餐；4月17日中午12時30分至下午2時30分，至南紡夢時代MOMO壽喜燒（和嘉義市病例同飯局），下午2時30分至晚上7時在成功大學光復校區籃球場；4月18日上午11時30分至台南公園集合返檢疫所；12時30分至12時40分至台南轉運站全家便利商店購物；下午3時30分至3時40至台南轉運站如廁；晚上6時55分至晚上7時10分搭乘台南市防疫計程車就醫。台南市衛生局將會同環保局針對確診個案以上到訪之足跡，於21日下午5時以前完成戶內及戶外徹底清潔消毒。

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黃偉哲市長表示，若在上述時間和地點，市民朋友也在附近，請自主健康管理14天，落實勤洗手、出門戴口罩之原則， 以降低社區感染與傳播的風險。關於相關資訊可至台南市政府衛生局「COVID-19（武漢肺炎）專區」查詢。若有相關症狀，可撥打衛生局防疫專線06-2880180洽詢，安排就醫事宜。

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