　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

嘉義市受贈防疫物資　將有3萬人受惠

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲黃敏惠感恩各界聯合捐贈嘉義市防疫物資。（圖／嘉義市政府提供）

▲黃敏惠感恩各界聯合捐贈嘉義市防疫物資。（圖／嘉義市政府提供，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市政府21日舉辦「我們都是一嘉人～各界聯合捐贈嘉義市防疫物資感恩記者會」，市長黃敏惠代表受贈物資並頒發感謝狀。黃敏惠感謝各界的愛心凝聚力量，市府防疫工作會努力做到最好，也會將資訊透明公開；並呼籲餐飲與熟食業者買賣雙方都要戴口罩，民眾平時拱手不握手、勤洗手以及戴口罩，共同度過難關，我們一定可以變得更強壯。

黃敏惠表示，嘉義最可貴的就是有情有義的嘉義人，不論是在外地打拼的嘉義人還是在地認真的各界朋友，在最困難的時刻勇敢站出來，感謝各位的捐贈助我們一臂之力，也請拿到物資後要珍惜使用不浪費。

嘉義市是全台人口密度第2高的城市，疫情考驗著我們的防疫工作，還有後續的經濟與產業問題。我們努力做到最高標準，同時為了安定民心，市府資訊公開透明，但有不正確的訊息造成人心惶惶，呼籲大家一定要以官方訊息為主，未證實訊息請勿轉傳，防疫需要大家一起合作、配合，共同度過難關。

▲黃敏惠感恩各界聯合捐贈嘉義市防疫物資。（圖／嘉義市政府提供）

包含嘉義市補習教育暨品保協會、品臻國際行銷公司、社團法人嘉義市福安王爺慈善會、五福手作坊、諾康生醫科技股份有限公司、台灣春億國際事業集團、KKBOX願境網訊股份有限公司、KKTV科科電速股份有限公司、財團法人中華民國佛教慈濟慈善事業基金會、嘉義市電腦商業同業公會、啓東實業有限公司等多家民間熱心團體企業。

捐贈物資包含額溫槍、額溫測試卡、口罩、手工皂、瑜珈抗力球、鈉離水、3D機能循環口罩、福慧床、安心祝福包、鈉離水、次氯酸水、酒精、噴瓶、可查詢看診進度的看診通軟體及14天體驗會員等多樣防疫用物資。

▲黃敏惠感恩各界聯合捐贈嘉義市防疫物資。（圖／嘉義市政府提供）

防疫物資將會視捐贈者的意願及物資的用途，分發到市府各所屬單位、關懷據點及嘉義市國民中小學（含公幼、附幼、非營利幼兒園），分配給防疫人員、居家隔離或檢疫民眾等，估計3萬人以上可受惠。市府社會處表示，本次物資捐贈除了社會處的資源之外，更有來自民政處、教育處及衛生局、觀光新聞處等不同局處連結的資源。

►有75%酒精，必備必買必囤！！

ET快訊
中職／向桃猿致歉！索沙認了故意丟郭嚴文：與捕手無關
台南新增1官兵確診「9處足跡」曝光！去過成大、百貨公司吃壽喜
《五燈獎》資深主持人病逝！搭檔忍痛證實
3階段「防社區傳染」方案「含封城規劃」　陳時中曝最新進度
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

古坑華山螢火蟲暴增　大量群聚吸引遊客上山賞螢

「為動物發聲」　翁章梁慰問上山下海動保員

台南市公布海軍5確診個案疫調足跡　黃偉哲：據中央的指示做好相關準備

嘉義市受贈防疫物資　將有3萬人受惠

禽流感疫情仍不時傳出　黃偉哲提醒農業局要強化台南防疫作為

新冠肺炎對市場及夜市攤商衝擊大　黃偉哲要求防疫紓困量能再擴大

避免新冠肺炎引爆社區傳染　黃偉哲呼籲未來14天無差別戴口罩

海軍高市確診個案台南上直銷課　同堂上課另89人全數列為居家隔離者

斗六公所防貪腐宣導品　防疫有一「套」超搶手

10件車禍9次快！　台南永康增設測速執法降低超速肇事

不夠虔誠...和尚為辣妹要把廟變賣 下秒牧師神補槍！全場笑到崩潰XD

加班確認海軍疫情！周志浩累癱...　記者會上「閉眼30秒」網友超心疼

老屁孩越級打怪挑戰「健身教練」攔車打人遭反摔...女友高8度慘叫

Ella《青你2》17小時錄到崩潰..狂飆歌提神　和Jony J互聞頭皮..兩人味道一樣重XD

前Circus團員定居北歐！曝超狂收入 瑞典「無敵福利」480天有薪育嬰假

曾之喬婚後開聊性事　海芬自爆2年內要完成這件事

吳斯懷「不幸言中」敦睦艦隊出包　網翻出3月關切海軍防疫驚：先知

陳大天爆抄襲IU《Palette》　鬆口道歉：確實有參考他作品

國防部證實磐石艦70人看診5人發燒　立委怒批輕忽「搞得全國雞飛狗跳」

臘腸8+9上身狂敲鐵碗「臉超怒」死亡凝視驚醒爸...網笑：耍流氓？

古坑華山螢火蟲暴增　大量群聚吸引遊客上山賞螢

「為動物發聲」　翁章梁慰問上山下海動保員

台南市公布海軍5確診個案疫調足跡　黃偉哲：據中央的指示做好相關準備

嘉義市受贈防疫物資　將有3萬人受惠

禽流感疫情仍不時傳出　黃偉哲提醒農業局要強化台南防疫作為

新冠肺炎對市場及夜市攤商衝擊大　黃偉哲要求防疫紓困量能再擴大

避免新冠肺炎引爆社區傳染　黃偉哲呼籲未來14天無差別戴口罩

海軍高市確診個案台南上直銷課　同堂上課另89人全數列為居家隔離者

斗六公所防貪腐宣導品　防疫有一「套」超搶手

10件車禍9次快！　台南永康增設測速執法降低超速肇事

Smart智富／顏炳立：土地、商辦將是房市的抗疫英雄

國軍「上摩鐵」曝光侵隱私？　丹妮婊姐讚爆「陳時中淡定回應」：他格局好大！

重溫屠龍傳說　《Hundred Soul百魂戰記》攜手《龍之谷》推出聯動企劃

醫護iPhone SE購機再折2千！台灣大力挺防疫英雄

客運上口罩線斷了！他轉乘捷運超慌「手扶著給過嗎」　網激推2招神救援

英國死亡數破1.6萬！伊莉莎白女王「低調慶祝」94歲生日　連禮炮都不要

快訊／未落實口罩分配政策？國防部駁斥…還原真實發放狀況

假冒餐廳員工轟高市府防疫　業者：不是我員工！韓市府怒了最高罰300萬

世界冠軍Tom60229及20位國外好手大混戰　《爐石戰記》邀請賽22日凌晨開打

交通部「每月1萬元」薪資補貼入帳了！　遊覽車運將讚：不無小補

虎爺出來玩！監視器連續4天錄到　桌上玩耍「清晰尾巴」網友被萌翻

地方熱門新聞

確診官兵爆行車糾紛！沿路「口水噴罵」阿伯

為了5萬元全盲男持刀砍殺同居女友　

全台最髒亂鄉鎮　環團：雲林虎尾

泰劇牽引　桃捐泰1萬5千件防護衣

宜蘭抹茶山「人龍」爆山　林管處出手了

三家知名飲料廠　捐飲料給長庚醫護

快訊／敦睦艦隊台南加1例！曾前往百貨公司

海軍高市確診個案上課89人全數居家隔離

確診官兵1人在嘉義　5接觸者採檢

台中3確診官兵　足跡遍及竹苗中雲

散步嘉義植物園　彷彿走進百年城市綠洲

不補助老人健保　民眾多付5千元

桃園加碼1萬份　500元電子旅遊券

古坑華山賞螢火蟲大量　吸引遊客賞螢

更多熱門

相關新聞

泰劇牽引　桃捐泰1萬5千件防護衣

泰劇牽引　桃捐泰1萬5千件防護衣

在「珍珠奶茶相挺泰式奶茶」讚聲中，桃園企業聯合會與台商，20日合力捐贈桃園市及泰國醫護1萬5千件防護衣。捐贈活動相當特別，由桃園觀光工廠祥儀機器人致贈內裝防護衣的紙箱給鄭文燦，再由鄭市長轉贈泰國貿易經濟辦事處代表通才。鄭文燦強調「桃園挺台灣、台灣挺泰國」不只是「Taiwan Can Help！」更是「Taoyuan is helping！Taoyuan Can Help！」

敦睦艦嘉市確診官兵足跡曝！名店嗑鍋+KTV歡唱+自強號

敦睦艦嘉市確診官兵足跡曝！名店嗑鍋+KTV歡唱+自強號

敦睦艦隊染疫嘉義市1官兵確診　5家人居家隔離

敦睦艦隊染疫嘉義市1官兵確診　5家人居家隔離

葡萄王生技　佳格食品捐防疫物資

葡萄王生技　佳格食品捐防疫物資

陸查獲出口防疫物資1120萬件不合格

陸查獲出口防疫物資1120萬件不合格

關鍵字：

嘉義市防疫物資

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

莊人祥：磐石艦確診13官兵「跟女友發生關係」

沒勞保也可改領「1~3萬救助金」

宥勝「全家居家隔離」！擠住露營車當遊民

螢火蟲、人肉滑水道！招待所恐怖玩法

台南女出現症狀　才知與確診者足跡重疊

她遭主管性侵！看著男友哭：我很髒，你還要嗎

早餐店嗆UberEats：嘴巴閉閉乖乖旁邊等　總公司開鍘

張愛雅神預言！　梁云菲熱戀金剛隔1個月分手

巨胸鋼琴正妹「狂晃畫面」瘋傳

即／負油價來了　原油首次跌破0元

金正恩傳命危！心血管手術後狀況差

即／確診海軍急約會！黃偉哲驚曝：女友有可能確診

指揮中心3階段「防社區傳染」方案曝光

帥男醫染新冠肺炎　重生後「面目全非」變漆黑

爺爺營區橫著走？孫曬軍階網驚呆

更多

最夯影音

更多
不夠虔誠...和尚為辣妹要把廟變賣 下秒牧師神補槍！全場笑到崩潰XD

不夠虔誠...和尚為辣妹要把廟變賣 下秒牧師神補槍！全場笑到崩潰XD
加班確認海軍疫情！周志浩累癱...　記者會上「閉眼30秒」網友超心疼

加班確認海軍疫情！周志浩累癱...　記者會上「閉眼30秒」網友超心疼

老屁孩越級打怪挑戰「健身教練」攔車打人遭反摔...女友高8度慘叫

老屁孩越級打怪挑戰「健身教練」攔車打人遭反摔...女友高8度慘叫

Ella《青你2》17小時錄到崩潰..狂飆歌提神　和Jony J互聞頭皮..兩人味道一樣重XD

Ella《青你2》17小時錄到崩潰..狂飆歌提神　和Jony J互聞頭皮..兩人味道一樣重XD

前Circus團員定居北歐！曝超狂收入 瑞典「無敵福利」480天有薪育嬰假

前Circus團員定居北歐！曝超狂收入 瑞典「無敵福利」480天有薪育嬰假

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面