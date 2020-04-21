嘉義市受贈防疫物資　將有3萬人受惠

▲黃敏惠感恩各界聯合捐贈嘉義市防疫物資。（圖／嘉義市政府提供，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市政府21日舉辦「我們都是一嘉人～各界聯合捐贈嘉義市防疫物資感恩記者會」，市長黃敏惠代表受贈物資並頒發感謝狀。黃敏惠感謝各界的愛心凝聚力量，市府防疫工作會努力做到最好，也會將資訊透明公開；並呼籲餐飲與熟食業者買賣雙方都要戴口罩，民眾平時拱手不握手、勤洗手以及戴口罩，共同度過難關，我們一定可以變得更強壯。

黃敏惠表示，嘉義最可貴的就是有情有義的嘉義人，不論是在外地打拼的嘉義人還是在地認真的各界朋友，在最困難的時刻勇敢站出來，感謝各位的捐贈助我們一臂之力，也請拿到物資後要珍惜使用不浪費。

嘉義市是全台人口密度第2高的城市，疫情考驗著我們的防疫工作，還有後續的經濟與產業問題。我們努力做到最高標準，同時為了安定民心，市府資訊公開透明，但有不正確的訊息造成人心惶惶，呼籲大家一定要以官方訊息為主，未證實訊息請勿轉傳，防疫需要大家一起合作、配合，共同度過難關。

包含嘉義市補習教育暨品保協會、品臻國際行銷公司、社團法人嘉義市福安王爺慈善會、五福手作坊、諾康生醫科技股份有限公司、台灣春億國際事業集團、KKBOX願境網訊股份有限公司、KKTV科科電速股份有限公司、財團法人中華民國佛教慈濟慈善事業基金會、嘉義市電腦商業同業公會、啓東實業有限公司等多家民間熱心團體企業。

捐贈物資包含額溫槍、額溫測試卡、口罩、手工皂、瑜珈抗力球、鈉離水、3D機能循環口罩、福慧床、安心祝福包、鈉離水、次氯酸水、酒精、噴瓶、可查詢看診進度的看診通軟體及14天體驗會員等多樣防疫用物資。

防疫物資將會視捐贈者的意願及物資的用途，分發到市府各所屬單位、關懷據點及嘉義市國民中小學（含公幼、附幼、非營利幼兒園），分配給防疫人員、居家隔離或檢疫民眾等，估計3萬人以上可受惠。市府社會處表示，本次物資捐贈除了社會處的資源之外，更有來自民政處、教育處及衛生局、觀光新聞處等不同局處連結的資源。

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