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磐石艦疫情擴大再增3人確診　國防部官員今0出席記者會

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▲▼0420中央疫情流行指揮中心記者會。（圖／ETtoday攝影中心攝）

▲中央疫情流行指揮中心記者會指揮官陳時中。（圖／ETtoday攝影中心攝）

記者黃凱翊／綜合報導

中央流行疫情指揮中心今（20）日下午兩點例行召開記者會，目前國人最關注的磐石艦疫情，正需國防部出面說明之際，今日竟無任何國防部人員出現在記者會名單中，對比昨日的大陣仗，更顯得奇怪。

磐石艦上至今日為止已有27名官兵確診，由於許多官兵在下船後紛紛出遊或返家，足跡幾乎遍布全台，國人對於此群聚案件高度關注，但接連三日出席疫情記者會的國防部，在今日卻沒有任何一名代表出席。前幾日從國防部副部長張哲平上將、海軍司令部副司令梅家樹等人都有參加記者會，甚至還在記者會上對於疫情擴散大動作鞠躬道歉，但在昨日被網友砲轟有隱匿疫情的疑慮之後，今日國防部無人出席疫情記者會。

請繼續往下閱讀...

▲▼0420中央疫情流行指揮中心記者會。（圖／ETtoday攝影中心攝）

▲▼前兩天國防部發言人史順文及海軍司令部副司令梅家樹皆有參加記者會說明疫情。（圖／ETtoday攝影中心攝）

▲▼0420中央疫情流行指揮中心記者會。（圖／ETtoday攝影中心攝）

中央流行疫情指揮中心今（21）日公布國內新增3例新冠肺炎確定病例，個案為敦睦專案人員，為2男1女，年齡介於20多歲至30多歲，均為敦睦艦隊(磐石艦)實習生及軍人。

指揮中心表示，案423為20多歲男性(實習生)，於3月30日出現嗅味覺異常，因與案396、397同艙間，4月18日主動通報衛生單位後就醫，一採結果陰性，20日進行二採，於今日確診。案424為30多歲女性(軍人)，約自4月5日出現頭暈、鼻塞、頭痛及嗅覺異常症狀，航行期間症狀改善，4月18日至集中檢疫所隔離採檢，因一採陰性，20日進行二採，於今日確診。案425為20多歲男性(軍人)，3月23日出現流鼻水、發燒、頭痛症狀，4月18日至集中檢疫所隔離採檢，一採結果陰性，於今日二採並確診。

 

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