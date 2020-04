許淑華「國中英聽」會考3北市官員　教育局長皺眉搖頭竟答不出來

▲許淑華播放英聽考倒北市府官員。(圖/記者楊亞璇攝,下同)

記者楊亞璇/台北報導

國中會考5月16、17日登場,但新冠肺炎(COVID-19)疫情影響,台北考區試場擬開窗、不開冷氣。對此,台北市議員許淑華20日下午在教育部門質詢時,放了一段國中英文聽力,請現場官員答題,未料竟沒有官員答得出來。許淑華質疑,開窗恐讓學生受外界干擾,呼籲考英聽時開冷氣,避免考生受影響。

許淑華在議場播放國中英聽考題,內容為「Parking is expensive here,isn't it?(在這裡停車是不是很貴?)」,答案有「(A)No,it's over there.(不,就在那裡)」、「(B)It just arrived.(剛剛抵達)」、「(C)Yes,the rates just went up.(對,費率最近調漲了)」。

接著她要求教育局長曾燦金、觀傳局長劉奕霆、體育局長李再立等及三局的副局長作答,官員完全答不出來,曾燦金甚至兩度皺眉、並搖搖頭。許淑樺詫異表示,「都不知道!」、「你們知道英聽有多難嗎?會考也不關窗、不關門,外面有摩托車、救護車聲音,光這麼安靜的議場,聽這麼簡單的英文,你都不知答案」。

許淑華說,怎麼奢望學生在吵雜的環境掌握答案?知道會考對學生多重要嗎?「為什麼我故意考你英聽,不是質疑你英文程度,是讓你感受一下,光英文考題都要很仔細、冷靜聽,那是多麼辛苦的事」,應研究一下會考是否把冷氣打開,她呼籲,英聽的部分可開冷氣、窗戶門關起來,其他科可以配合防疫,但英聽不應草率處理,避免聲音干擾。

對此,曾燦金回應,中央防疫有些規範,這攸關全國性的政策,他自己認為台北市為盆地,本身就炎熱,站在他的立場也認為要開冷氣,會向中央反映。