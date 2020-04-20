許淑華「國中英聽」會考3北市官員　教育局長皺眉搖頭竟答不出來

▲許淑華播放英聽考倒北市府官員。（圖／記者楊亞璇攝，下同）

記者楊亞璇／台北報導

國中會考5月16、17日登場，但新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，台北考區試場擬開窗、不開冷氣。對此，台北市議員許淑華20日下午在教育部門質詢時，放了一段國中英文聽力，請現場官員答題，未料竟沒有官員答得出來。許淑華質疑，開窗恐讓學生受外界干擾，呼籲考英聽時開冷氣，避免考生受影響。

許淑華在議場播放國中英聽考題，內容為「Parking is expensive here,isn't it？(在這裡停車是不是很貴？)」，答案有「(A)No,it's over there.(不，就在那裡)」、「(B)It just arrived.(剛剛抵達)」、「(C)Yes,the rates just went up.(對，費率最近調漲了)」。

接著她要求教育局長曾燦金、觀傳局長劉奕霆、體育局長李再立等及三局的副局長作答，官員完全答不出來，曾燦金甚至兩度皺眉、並搖搖頭。許淑樺詫異表示，「都不知道！」、「你們知道英聽有多難嗎？會考也不關窗、不關門，外面有摩托車、救護車聲音，光這麼安靜的議場，聽這麼簡單的英文，你都不知答案」。

許淑華說，怎麼奢望學生在吵雜的環境掌握答案？知道會考對學生多重要嗎？「為什麼我故意考你英聽，不是質疑你英文程度，是讓你感受一下，光英文考題都要很仔細、冷靜聽，那是多麼辛苦的事」，應研究一下會考是否把冷氣打開，她呼籲，英聽的部分可開冷氣、窗戶門關起來，其他科可以配合防疫，但英聽不應草率處理，避免聲音干擾。

對此，曾燦金回應，中央防疫有些規範，這攸關全國性的政策，他自己認為台北市為盆地，本身就炎熱，站在他的立場也認為要開冷氣，會向中央反映。