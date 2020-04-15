北市議員組政團杜絕「假考察、真觀光」　苗博雅任召集人提3改革

▲北市小黨議員組政團，目標改革議會文化。（圖／苗博雅提供）

記者楊亞璇／台北報導

台北市議會15日如期開議，時代力量議員林穎孟、黃郁芬、社民黨議員苗博雅、無黨籍議員林亮君以及歡樂無法黨議員邱威傑宣布組成政團，由苗博雅擔任政團召集人，她強調，杜絕「假考察、真觀光」陋習，五人於委員會分組抽籤，順利搶攻民政委員會。



苗博雅表示，本會期政團將在民政委員會推動：議事全面公開透明；杜絕「假考察、真觀光」陋習；推動局處工作報告及專案報告實質詢答與深度討論等三項議會改革工程。

民政委員會抽籤結果，改革政團取得5席，民進黨團4席，國民黨1席，無黨籍李慶元1席。苗博雅說，民進黨團同意協商，由民進黨團推派法規委員會代表，由改革政團推派民政第一及第二召集人、程序委員會代表、紀律委員會代表。

改革政團本會期於民政委員會推派林穎孟擔任第一召集人、林亮君擔任第二召集人、邱威傑進入程序委員會，以及黃郁芬進入紀律委員會。由苗博雅擔任政團召集人，對外代表政團事務發言。

苗博雅表示，根據政團規約，改革政團是各小黨及無黨籍議員，為突破改革困境，認為有必要進行議事合作而成立，並非剛性政黨，除了推動議事改革等規約合作共識外，成員保持各自問政理念主張之獨立性。

苗博雅還說，政團五位議員過去一年時間，都曾各自以具體行動推動北市議會全面直播，現在委員會全面直播的目標已達成，政團希望團結採取更多行動。