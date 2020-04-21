韓國瑜爆92官兵拒疫調要開罰　陳時中：我跟集中檢疫所下令

▲中央疫情流行指揮中心指揮官陳時中。（圖／ETtoday攝影中心攝）

記者黃凱翊／綜合報導

高雄市政府21日上午召開新冠肺炎記者會，市長韓國瑜指出，有92名官兵拒絕配合疫調。衛生局表示，將聯繫海軍司令部，要求官兵接受疫調，不配合調查將依傳染病防治法處新台幣6至30萬元。對此一事件，指揮中心指揮官陳時中回應，已跟高雄市政府溝通了。

高雄市衛生局簡任技正潘炤穎表示，中央流行疫情指揮中心在20日下午已提供366名居住地在高雄市的官兵完整名單，衛生局逐一撥打電話給當事人進行疫調，但有92名官兵拒絕受訪，這些官兵表示「上級有令，未獲指示不得對外發言。」

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潘炤穎表示，21日會正式聯繫給海軍司令部，請求上級指示敦睦艦隊居家檢疫對象應配合衛生局疫調工作，如果官兵再不配合，將可依傳染病防治法第43條拒絕規避妨礙疫情工作論處，可處新台幣6至30萬元。

對於高雄衛生局的說法，陳時中緩頰，表示疫調就是執行公務行為，由具有公權力的公務人員來執行，對於官兵不配合的部分，指揮中心已有跟高雄市做溝通，表示因為是用電話去做疫調，所以才會衍生其他問題，陳時中表示，由於他已跟集中檢疫所下令「不要在電話沒有確定身分時回答其他問題，避免個資洩漏」，才會發生這類情況，事實上疫情調查屬於地方政府法定職權，高雄市政府為了確保對疫情有更多瞭解而去做調查，指揮中心並不反對，但希望地方政府能夠表明身分親自請檢疫所配合，不會依照傳染病防治法第43條拒絕規避妨礙疫情工作來處理。

