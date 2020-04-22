呼吸器可「3D列印」2天內完工　大葉校友趙士慶無償分享設計圖

▲大葉大學博士校友趙士慶(中)發明可3D列印的緊急呼吸器。（圖／大葉大學提供）

記者唐詠絮／彰化報導

隨著新冠肺炎疫情加溫，目前歐美包括麻省理工學院及多個研究機構都在進行緊急呼吸器的設計開發，大葉大學博士班畢業校友趙士慶，發明一組能自動壓縮緊急呼吸器，結合3D列印技術，2天即可完成，他將無償分享裝置設計圖，一旦發生呼吸器設備短缺時，全球都能透過網路下載檔案，直接組裝，供疫情救急用。

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▲3D列印的緊急呼吸器只需6千元。（圖／大葉大學提供）

趙士慶指出，現在用於急救領域的手動甦醒球已很成熟，因此這組緊急呼吸器，利用手動甦醒球當主體，結合機械設計、3D列印技術、馬達與控制晶片，用機器取代人工按壓，他發明的緊急呼吸器系統能自動壓縮甦醒球、提供穩定氧氣，並有三個旋鈕，分別調整潮氣量、間隔時間、出氣速度。

▲3D列印緊急呼吸器。（圖／大葉大學提供）

趙士慶博士進一步說，呼吸器裝置的設計理念是以適合3D列印的方式進行各項零件設計，只要有3D列印機和線材，就能印出設計圖檔案，搭配馬達、甦醒球等組成呼吸器。他將在網路無償釋出設計圖（網址https://www.thingiverse.com/thing:4302479），萬一發生呼吸器緊急短缺時，只要有3D列印設備，全球各地都可以下載檔案，直接列印組裝。材料及馬達等的成本約6,000元以內，不含甦醒球的話，裝置重量僅有1.3公斤，可說是全球目前體型最精緻又具備基本功能的應急用呼吸器。

▲大葉大學博士校友趙士慶發明可3D列印的緊急呼吸器。（圖／大葉大學提供）

但趙士慶也強調，這項發明是針對呼吸器短缺等緊急情況，所開發出來的原型機，並未進行醫材驗證，在醫療資源充足的時候，並非第一選項，不可貿然用於臨床，但在疫情關鍵時候，可以救急。未來他會繼續改良這件發明，發展為醫護相關科系的甦醒球使用教具，示範正確的急救按壓頻率、強度，也不排除商品化和進行醫材認證，希望能減少救護車第一線人員的負擔。

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