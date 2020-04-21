陸早期預警病毒特性　高福：從未說過沒有人傳人現象

▲新冠肺炎病毒起源地，武漢華南海鮮市場。（圖／路透社）

記者任以芳／綜合報導

新冠肺炎（COVlD-19）疫情衝擊全球，外界也探討，大陸早期先預警病毒是否會人傳人？大陸疾控中心主任高福接受大陸官媒中國環球電視網（China Global Television Network，CGTN）專訪時表示，「自己從未說過新冠病毒不存在人傳人。」，回顧1月19日專家組已經確認存在「人傳人」現象，當時需要討論的是「人傳人」的嚴重程度。

▲▼ 大陸疾控中心主任高福。（圖／翻攝 中國環球電視網（China Global Television Network，CGTN）

節目專訪一開始，對於病毒特性，主持人單刀直入提問，「你是否說過，沒有人傳人的現象？」高福回應，「這是一個很好問題，自己從未說過新冠病毒不存在人傳人現象，從未說過，科學家都不能夠說不存在人傳人的現象，因為大家對這病毒都不孰悉。」

高福進一步指出，可以得知它是一直冠狀病毒，冠狀病毒總是有「人傳人」現象。科學家應該做的是把自己當作一名「偵探」，「證據」是作出任何結論的關鍵，不能根據「懷疑」來下結論。

▲▼武漢肺炎,醫護人員。（圖／武漢中心醫院）

回顧疫情爆發初期，高福1月17日先到武漢，他和大陸國家衛健委高級別專家組成員，鐘南山、袁國勇、李藍娟、曾光、杜斌院士，於1月18日在武漢碰頭，並於1月19日前往醫院與醫生交流。當日下午會議，專家組就「人傳人」問題進行了討論，專家們一致認為病毒存在「人傳人」，唯一的問題是「人傳人」的嚴重程度有多少。

高福強調，當晚新聞發布會上，專家們認同病毒源自於動物，並且把這種傳播叫做病毒從動物到人的「跳躍」，然後發展成「有限的人傳人」。1月20日，專家組向公眾傳遞新冠病毒已經完成了「三連跳」，發展為「有效的人傳人」。

針對關注疫苗進展，高福也透露，根據疫情走勢，在應急情況下，可能在年底給一部分人群，例如醫務人員先行使用新冠疫苗。對於疫苗研發的時間表，他說，如果按照正常的流程走，可能要到年底或明年年初才能使用。