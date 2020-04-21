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前領導人皆死於心肌梗塞！金正恩動心血管手術　平壤醫療菁英全被召喚

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▲▼金正恩主持五中全會第3天議程。（圖／朝中社）

▲ 金正恩主持五中全會第3天議程。（圖／朝中社）

記者陳宛貞／編譯

北韓領導人金正恩多日未公開露面，15日更缺席前領導人金日成108歲冥誕活動，稍早驚傳接受心血管手術後命危。南韓媒體報導，他在金氏家族專屬醫院接受手術，平壤最優秀的醫生一度全因此被召喚到這家醫院。

脫北者經營的媒體《每日北韓》20日報導，金正恩12日在平安北道妙香山地區一家專為金氏家族服務的醫院「香山診療所」接受心血管手術，術後在香山別墅接受後續治療。

消息人士向《每日北韓》透露，手術由平壤金萬有醫院外科醫師主刀，但不僅這家醫院，朝鮮紅十字綜合醫院及平壤醫學大學醫院最高明的醫師都聽命前往香山郡。待金正恩狀況穩定後，醫療團隊部分人員19日回到平壤，僅留部份在香山觀察病情。

4月15日太陽節為金日成誕辰，也是北韓最重要的節日之一。金正恩2012年掌權後，每年這天皆會前往錦繡山太陽宮祭拜。但北韓官媒《朝中社》16日卻只提及最高人民會議常任委員長崔龍海等高層官員前往祭拜，不見金正恩，引發外界好奇。

金正恩2014年9月初起曾消失長達40多天。當時南韓情報院報導，他因腳踝囊腫接受割除手術。相較當時，金正恩此次神隱的期間還不算太長。針對他命危的消息，南韓當局則持謹慎態度，稍早駁斥此一說法，稱「北韓目前沒有異常狀況」。

另一方面，金正恩的祖父金日成、父親金正日皆死於急性心肌梗塞，平時有抽菸、飲酒習慣的金正恩也有高血壓、糖尿病及高血脂病史。金氏家族代代受心臟疾病所苦，專家更預言，金正恩也難逃心血管疾病。

►南韓政府說話了！金正恩傳手術命危　神隱10日罕見缺席太陽節
►CNN：金正恩傳命危！心血管手術後狀況差

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