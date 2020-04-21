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慢箋調劑、代售口罩2樣情　健保藥局藥師憂喜參半

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▲吳振名相當感謝衛生福利部食品藥物管理署和台灣臨床藥學會的努力，讓社區健保藥局不少藥品的供貨可以逐漸銜接的上，讓病患有藥可用。（圖／記者林悅翻攝）

▲吳振名相當感謝衛生福利部食品藥物管理署和台灣臨床藥學會的努力，讓社區健保藥局不少藥品的供貨可以逐漸銜接的上，讓病患有藥可用。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

對於健保藥局藥師來說，每天開門一定要處理2件大事，就是處方箋調劑和代售口罩，而這2件事卻是給藥師2種迥然不同心情，因民眾購買口罩片數增加到9片，且已實施超過12天，大多數的民眾都已備有口罩，不再急於擠在一起到藥局購買口罩，藥師終於有較多時間來處理其他事務，讓藥師備感時間壓力減輕許多。

藥師指出，賣口罩部分已緩和，慢性病連續處方箋的訂藥、調劑卻讓藥師的精神壓力維持在高檔，因為有些藥品供應商不一定能及時給貨，藥師無法在病人領藥區間日期內完成調劑交付，不僅要向病人賠不是，還得請病人回醫院領藥，看著病人來藥局領不到藥需再回醫院轉身離去失落的背影，藥師的的心情瞬間又揪結在一起，真是辛苦及不捨這些病患了。

請繼續往下閱讀...

台南市藥師公會理事長吳振名說，很感謝衛生福利部食品藥物管理署和台灣臨床藥學會的努力，讓社區健保藥局不少藥品的供貨在近期逐漸銜接的上，但還是有些藥品，可能是藥廠或藥商的通路供貨調控還沒完全調整好，因此，社區健保藥局在訂貨與取得藥品上還是有些障礙，因此也就耽擱了健保藥局的調劑作業時間，無法在病患領藥區間日期內完成調劑交付的動作。

▲吳振名相當感謝衛生福利部食品藥物管理署和台灣臨床藥學會的努力，讓社區健保藥局不少藥品的供貨可以逐漸銜接的上，讓病患有藥可用。（圖／記者林悅翻攝）

▲民眾因畏懼新冠肺炎改到社區健保藥局領藥的比例增加，建議應優先提供予社區健保藥局的供藥量，以讓健保藥局發揮功能來減少社區感染機率。

吳振名也說社區健保藥局得以在社區生存下來，很重要的一項因素是民眾對藥師、對藥局的信任，而這個信任的基礎包括處方箋調劑及能否準時在病患領藥區間日期內給藥，因為藥品供應商、盤商無法充分及時提供社區健保藥局藥品，藥局無法順利準時提供病患領藥，民眾對藥局的信任感與評估藥師能力就會大打折扣，這對社區健保藥局來說是一件很傷的事，尤其是政府的防疫宣導都請民眾盡量減少到醫院的次數來降低被感染的機率、以避免疫情擴大，因此優先提供與提高社區健保藥局的供藥量變得更加重要，並讓社區健保藥局可以發揮功能來減少社區民眾感染的機率。

吳振名也再次感謝衛生福利部與健保署為方便民眾能順利領到可替代使用的相同成分、相同含量、相同劑型的3同替代藥品來治療疾病，2個主要的政府主管機關已正式發文予各醫院指示應將套印於制式處方箋上「藥品不可替代」字樣去除，他也懇請各醫療院所能儘速配合政府的公文指示來執行實施，在防疫期間希能醫藥同心、共同守護全民的健康，這才是全民之福，也可讓政府的德政能再次讓民眾有感！

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