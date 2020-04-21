大陸「新增11例確診」疫情趨緩　湖北現有感染者降至102例

▲黑龍江省的新冠肺炎確診病例近日不斷增加，其中哈爾濱市情況特別嚴重。（圖／路透社）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸新冠肺炎疫情整體趨緩，4月20日0—24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例11例，其中4例為境外輸入病例，7例為本土病例（黑龍江6例，廣東1例）；截至20日24時，現有確診病例降至1003例（其中重症病例82例）。

據大陸國家衛健委最新通報，4月20日0—24時無新增死亡病例；新增疑似病例3例，其中2例為境外輸入疑似病例，1例為本土疑似病例（黑龍江1例）；當日新增治癒出院病例39例，解除醫學觀察的密切接觸者882人，重症病例增加1例。

境外輸入方面，現有確診病例811例（含重症病例44例），現有疑似病例32例。累計確診病例1587例，累計治癒出院病例776例，無死亡病例。

▲由於大批在俄羅斯的民眾經由綏芬河市返回，導致黑龍江省境外輸入病例大暴增。（圖／路透社）

截至4月20日24時，大陸現有確診病例1003例（其中重症病例82例），累計治癒出院病例77123例，累計死亡病例4632例，累計報告確診病例82758例，現有疑似病例37例。累計追蹤到密切接觸者726797人，尚在醫學觀察的密切接觸者8791人。

湖北無新增確診病例，新增治癒出院病例3例（武漢3例），無新增死亡病例，現有確診病例102例（武漢102例），其中重症病例19例（武漢19例）。累計治癒出院病例63514例（武漢46362例），累計死亡病例4512例（武漢3869例），累計確診病例68128例（武漢50333例）。無新增疑似病例，無現有疑似病例。

無症狀患者方面新增感染者37例，其中境外輸入無症狀感染者2例；當日轉為確診病例3例（無境外輸入）；當日解除醫學觀察32例（境外輸入6例）；尚在醫學觀察無症狀感染者992例（境外輸入180例）。

累計收到港澳台通報確診病例1492例。其中，香港特別行政區1025例（出院630例，死亡4例），澳門特別行政區45例（出院22例），台灣422例（出院203例，死亡6例）。