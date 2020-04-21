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川普政府：美國和加拿大、墨西哥邊境「非必要旅行」禁令延長30天

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▲▼美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統川普想要同時拚經濟、防疫，決定延長邊境管制，國內拚逐步解封。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

川普政府周一（20日）宣布，美國與北邊的加拿大、南方的墨西哥，「非必要旅行」邊境禁令將延長30天。川普與加拿大的邊境封閉是出於防疫，而根據他自己的說法，對墨西哥的邊境關閉，是為了減少大規模移民進入美國的動機。

根據《國會山報》（The Hill）報導，國土安全部長沃爾夫（Chad Wolf）在一項聲明中指出，總統川普上周提及邊境管制、旅行禁令及其他的相關限制仍是阻止疫情擴散的關鍵，並且有助於全美各州逐步解封時，盡量減少境外移入的風險，因此政府決定再延長非必要旅行的邊境禁令30天。

川普政府3月宣布關閉南北邊境，進行非必要旅行者不得出入，而商業及貿易行為不在此限，並以30天為一檢視周期。然而截至台灣時間上午6點30分，美國累計確診人數78萬3290例、4萬1872死，確診病例較昨日暴增2萬6千多例，高速衝向80萬例；與此同時，川普仍想盡快讓疫情較緩和的州份開始逐步解封，因此想藉延長邊境禁令及居家禁足令，換取解封時的安全。

事實上加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）周六時已經指出，美加邊境會繼續維持非必要旅行禁令。至於南方與墨西哥的邊境，川普則表明他這麼做旨在減少「大規模全球性移民（進入美國）」，不讓他們消耗國內的醫療資源；川普當選原因之一，即是主打在美墨邊境起高牆，錢由墨西哥出的主張，而過去3年也不斷「致力」於控管移民入境。

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