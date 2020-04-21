　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

義大利確診大減到2556例「疫情漸露曙光」死亡人數稍漲　4萬8877人痊癒

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼義大利疫情漸露曙光。（圖片攝於3月27日／路透）

▲義大利疫情開始降溫。（圖片／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

義大利緊急民防部周一（20日）指出，新增死亡人數454例，較周日微微升高，但新增確診病例持續大幅下降至2256例。儘管義大利封城至今已經6周，疫情趨緩的速度並未預期中的快，但終於漸露天光，封鎖會持續至5月3日，之後分區逐步解封。

路透社報導，義大利上周五、周六、周日新增死亡人數分別為，575、482、433；上周六、周日新增確診人數分別為3491、3047，顯示上周日的死亡人數是三天最低，同時也是一個禮拜內的最低數字，確診人數同樣在下降中。

儘管周一新增死亡人數454人，較前一日433人略為上升21人，確診人數卻大大降低至2256例，成為過去一個月來最低數字。義大利累計死亡人數2萬4114例全球第二，排第一位的美國則損失了4萬1872位國民；義國確診人數位居全球第三，累計18萬1228例。

▲▼ 義大利,新冠肺炎,口罩。（圖／路透）

▲義大利距離逐步解封越來越近。（圖／路透）

自2月21日新冠肺炎疫情爆發以來，義大利本月20日體內病毒仍活躍的病患已經降至10萬8237名，較前一日減少20人。「活躍的病例數減少是非常鼓舞人心的」，肺部專家、政府科學委員會成員里卡列第（Luca Richeldi）表示，「只有單日新增死亡人數是往錯誤的方向去」。

另一個判段疫情是否趨緩的關鍵便是重症加護病房人數，週日為2635例，周一已降低至2573例，而在全部18萬多名確診病例中，已有4萬8877例痊癒，比前一日多1822例。

根據資料對比顯示，義大利疫情種災區的北部大區倫巴底（Lombardy），大約要到6月底才會沒有新增確診病例。

ET快訊
留美陸女學生「4次採檢陰性」　14天後解除隔離…竟傳染54人
租屋遇到張淑晶！女房客一天都沒住到　還要賠8.7萬元房租
桃園妹遭主管性侵！車上男友電話狂響　她淚崩：我很髒
逛完百貨胸悶、呼吸不順　台南女看新聞嚇壞：跟海軍確診者足跡重
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美國「單日激增2.6萬例」！紐約疫情減緩…州長嘆：死亡數仍高得嚇人

川普政府：美國和加拿大、墨西哥邊境「非必要旅行」禁令延長30天

義大利確診大減到2556例「疫情漸露曙光」死亡人數稍漲　4萬8877人痊癒

譚德塞：WHO內部沒有秘密！　堅稱「一開始就發出警告」

要求「WHO譚德塞下台」！全球連署人數飆升「逼近100萬大關」

台灣100萬片口罩等物資運抵邦交國　美國務院助卿讚：謝謝你，台灣

「邀請台灣加入聯合國」 　白宮網站請願連署16天破10萬人達標

菲病毒篩檢所爆43人染疫！　所長：不確定所內還是各自感染

土耳其破9萬確診「疫情爬坡中」　艾爾段下令本周連假：封31省96小時

譚德塞：第一份疫情通報來自武漢　「台灣沒說會人傳人」

加班確認海軍疫情！周志浩累癱...　記者會上「閉眼30秒」網友超心疼

不夠虔誠...和尚為辣妹要把廟變賣 下秒牧師神補槍！全場笑到崩潰XD

前Circus團員定居北歐！曝超狂收入 瑞典「無敵福利」480天有薪育嬰假

吳斯懷「不幸言中」敦睦艦隊出包　網翻出3月關切海軍防疫驚：先知

老屁孩越級打怪挑戰「健身教練」攔車打人遭反摔...女友高8度慘叫

曾之喬婚後開聊性事　海芬自爆2年內要完成這件事

Ella《青你2》17小時錄到崩潰..狂飆歌提神　和Jony J互聞頭皮..兩人味道一樣重XD

陳大天爆抄襲IU《Palette》　鬆口道歉：確實有參考他作品

臘腸8+9上身狂敲鐵碗「臉超怒」死亡凝視驚醒爸...網笑：耍流氓？

海軍磐石艦一夜暴增21官兵確診 副司令鞠躬歉：確實沒戴好口罩

美國「單日激增2.6萬例」！紐約疫情減緩…州長嘆：死亡數仍高得嚇人

川普政府：美國和加拿大、墨西哥邊境「非必要旅行」禁令延長30天

義大利確診大減到2556例「疫情漸露曙光」死亡人數稍漲　4萬8877人痊癒

譚德塞：WHO內部沒有秘密！　堅稱「一開始就發出警告」

要求「WHO譚德塞下台」！全球連署人數飆升「逼近100萬大關」

台灣100萬片口罩等物資運抵邦交國　美國務院助卿讚：謝謝你，台灣

「邀請台灣加入聯合國」 　白宮網站請願連署16天破10萬人達標

菲病毒篩檢所爆43人染疫！　所長：不確定所內還是各自感染

土耳其破9萬確診「疫情爬坡中」　艾爾段下令本周連假：封31省96小時

譚德塞：第一份疫情通報來自武漢　「台灣沒說會人傳人」

宥勝「全家居家隔離」：情況變得不可收拾！　認了變賣豪宅…擠住露營車當遊民

24官兵足跡遍全台「南部5大百貨」中標　緊急休館消毒

「5000萬沒玻璃超跑」遇大雨超狼狽！麥拉倫Elva東京溼身亮相

體內積毒百病生　養好4大器官幫身體大掃除

《HISTORY》BL男星「都濕了」私訊外流　超自戀對話：一堆女的想跟我生小孩

張經義挨罵假台灣記者　顏擇雅分析兩種台幹揭用意：快吐了

前文化部司長涉嫌收賄60萬還出國爽玩　檢漏夜訊問後裁定聲押禁見

世新金城武「馬來西亞幸運物」塞滿行李箱　回國才發現悲劇

前夫「留債務落跑」　她17年後吐嫁渣男「超瞎真相」：人生還沒開始就毀了

美國「單日激增2.6萬例」！紐約疫情減緩…州長嘆：死亡數仍高得嚇人

畫面曝光！未穿防具跳入鱷魚池　悲痛父奪回「2歲愛女頭顱」

國際熱門新聞

譚德塞：第一份疫情通報來自武漢

星總理夫人何晶發文：嘻嘻！嘻嘻嘻

5000年前阿育吠陀文竟出現新冠病毒　揭古老治癒法

迪士尼：10萬員工即日起放無薪假

原油跌破0美元「史上首次」！道瓊暴跌近600點

路邊倒地亡確診！日增11怪異病例

大公司搶紓困　知名漢堡歸還3億貸款

新冠肺炎深入鼻腔採檢　恐怖畫面曝

敦睦艦隊染疫　帛琉說話了

加拿大牙科技師12小時槍殺16人

普丁：俄羅斯疫情高峰還沒來

保母吸毒又喝酒　把2歲童當出氣筒狂毆到死

毛！他獨在家亂舞　樓梯暗處「探出白頭」秒縮回

「邀請台灣加入聯合國」白宮網站請願達10萬連署

更多熱門

相關新聞

譚德塞：世衛內部沒有秘密！

譚德塞：世衛內部沒有秘密！

世界衛生組織秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）20日在視訊記者會上，就美國指責「幫助中國掩蓋新冠肺炎疫情的嚴重性」一事稱，一開始就針對新冠肺炎發出警告，「WHO內部沒有任何秘密。」

國防部「逆時中」釀重災　3大離譜疏失連環爆

國防部「逆時中」釀重災　3大離譜疏失連環爆

「邀請台灣加入聯合國」白宮網站請願達10萬連署

「邀請台灣加入聯合國」白宮網站請願達10萬連署

指揮中心3階段「防社區傳染」方案曝光

指揮中心3階段「防社區傳染」方案曝光

菲病毒篩檢所爆43人染疫！

菲病毒篩檢所爆43人染疫！

關鍵字：

義大利武漢肺炎新型冠狀病毒

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

沒勞保也可改領「1~3萬救助金」

即／負油價來了　原油首次跌破0元

台南女出現症狀　才知與確診者足跡重疊

她遭主管性侵！看著男友哭：我很髒，你還要嗎

帥男醫染新冠肺炎　重生後「面目全非」變漆黑

即／男闖員林高中！進教室朝女學生猛捅　送醫治療中

戰鬥機「誤射火箭彈」擊中官邸！副司令一家5口身亡

快訊／國防部：敦睦艦隊就診148人、226人次、5發燒

譚德塞：第一份疫情通報來自武漢

《鬼媽媽》結局韓網友揪8問題點

留美女學生4次採檢陰性　竟傳染54人

星總理夫人何晶發文：嘻嘻！嘻嘻嘻

雨彈連3灌變天！一張圖看降雨熱區

即／油價跌破5美元　盤中崩盤76％

即／第二批類包機231人返台　2人送醫檢疫

更多

最夯影音

更多
加班確認海軍疫情！周志浩累癱...　記者會上「閉眼30秒」網友超心疼

加班確認海軍疫情！周志浩累癱...　記者會上「閉眼30秒」網友超心疼
不夠虔誠...和尚為辣妹要把廟變賣 下秒牧師神補槍！全場笑到崩潰XD

不夠虔誠...和尚為辣妹要把廟變賣 下秒牧師神補槍！全場笑到崩潰XD

前Circus團員定居北歐！曝超狂收入 瑞典「無敵福利」480天有薪育嬰假

前Circus團員定居北歐！曝超狂收入 瑞典「無敵福利」480天有薪育嬰假

吳斯懷「不幸言中」敦睦艦隊出包　網翻出3月關切海軍防疫驚：先知

吳斯懷「不幸言中」敦睦艦隊出包　網翻出3月關切海軍防疫驚：先知

老屁孩越級打怪挑戰「健身教練」攔車打人遭反摔...女友高8度慘叫

老屁孩越級打怪挑戰「健身教練」攔車打人遭反摔...女友高8度慘叫

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面