義大利確診大減到2556例「疫情漸露曙光」死亡人數稍漲　4萬8877人痊癒





▲義大利疫情開始降溫。（圖片／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

義大利緊急民防部周一（20日）指出，新增死亡人數454例，較周日微微升高，但新增確診病例持續大幅下降至2256例。儘管義大利封城至今已經6周，疫情趨緩的速度並未預期中的快，但終於漸露天光，封鎖會持續至5月3日，之後分區逐步解封。

路透社報導，義大利上周五、周六、周日新增死亡人數分別為，575、482、433；上周六、周日新增確診人數分別為3491、3047，顯示上周日的死亡人數是三天最低，同時也是一個禮拜內的最低數字，確診人數同樣在下降中。

儘管周一新增死亡人數454人，較前一日433人略為上升21人，確診人數卻大大降低至2256例，成為過去一個月來最低數字。義大利累計死亡人數2萬4114例全球第二，排第一位的美國則損失了4萬1872位國民；義國確診人數位居全球第三，累計18萬1228例。

▲義大利距離逐步解封越來越近。（圖／路透）

自2月21日新冠肺炎疫情爆發以來，義大利本月20日體內病毒仍活躍的病患已經降至10萬8237名，較前一日減少20人。「活躍的病例數減少是非常鼓舞人心的」，肺部專家、政府科學委員會成員里卡列第（Luca Richeldi）表示，「只有單日新增死亡人數是往錯誤的方向去」。

另一個判段疫情是否趨緩的關鍵便是重症加護病房人數，週日為2635例，周一已降低至2573例，而在全部18萬多名確診病例中，已有4萬8877例痊癒，比前一日多1822例。

根據資料對比顯示，義大利疫情種災區的北部大區倫巴底（Lombardy），大約要到6月底才會沒有新增確診病例。