全球247萬人染疫17萬死！24小時內近5000死　美國暴增2.66萬確診

▲紐約在新冠疫情期間的時代廣場。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

截至台灣時間上午6點30分，全球累計確診人數達到247萬410人，16萬9595死，過去24小時增加了至少76119例確診、4657例死亡。疫情隨著蔓延順序發展，義大利新增確診病例驟降近1000例至2256例，美國則是一天內暴增2萬6千多例，本周即將迎來4天連假的土耳其，則正處在爬坡階段，單日新增4647例確診。

霍普金斯大學疫情地圖顯示，美國單日新增至少26626例確診、1355例死亡。川普政府（20日）宣布，與加拿大及墨西哥邊境的「非必要旅行」禁令，將延長30天至5月20日。

第二順位的西班牙，累計確診病例突破20萬例，來到20萬210例、2萬852死。根據西國衛生部，過去24小時新增至少4266例、399死。

義大利周日（19日）新增確診3047例，20日驟減至2256例，創下過去一個月以來的最低數字，而儘管死454例死亡較前一日的433例略為上升，也已經是過去一周第二低的數字。

▲土耳其人員進入奇力克阿里帕夏建築群（Kilic Ali Pasha Mosque）進行消毒。（圖／路透）

法國累計15萬6480例確診、2萬292例死；德國累計14萬6653例確診、4862例死；英國累計12萬5856例確診、1萬6550死；中國官方統計8萬3817例確診、4636死。

土耳其累計9萬980例確診，已經超越中國成為第7大疫國，死亡人數共2140例。4月23日為土耳其「國家主權日」，本周將從禮拜四開始放4天連假；然而處在疫情上坡階段的土耳其，過去24小時增加了4647例確診、123死，不能大意的艾爾段政府將延續先前兩個周末假日的方式，從23日開始實施31省嚴格封鎖，防止疫情一發不可收拾。

伊朗衛生部20日通報，單日新增1294例確診、91死，是7天以來首次低於百死的一天，累計8萬3505例確診、5209死。