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靠「無人機」戰略反制　美智庫：中俄可能無預警對美動武

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▲▼MQ-9死神偵察機,無人機。（圖／翻攝自美國空軍官網）

▲美空軍MQ-9「死神」無人機。（圖／翻攝自美國空軍官網）

記者魏有德／綜合報導

美軍及其盟國使用「無人機」對某些具威脅的地區採取軍事行動的機率越發頻繁，以此加強對中國及俄羅斯實施強力威懾。原因在於，美國智庫近日發布的研究報告指出，中國和俄羅斯可以在毫無預警的情況下，利用時間及空間的優勢，迅速發動攻勢，佔領美國盟友的領土，造成不可逆的既定事實。

▲▼MQ-4C,Triton,「人魚海神」。（圖／翻攝自美國海軍官網）

▲美海軍MQ-4C（Triton）「人魚海神」無人機。（圖／翻攝自美國海軍官網）

美國智庫「美國戰略和預算評估中心」（CSBA）的研究報告認為，為實施「無人系統」新戰略，也就是「以探測相威懾」，美國每年可能要付出14億美元的軍費。報告強調，美軍在面對潛在地區衝突時的部署，例如在西歐面對俄羅斯和在東亞面對中國，是相對不足的。

▲▼Su-57戰鬥機,蘇-57。（圖／翻攝自俄羅斯國防部粉絲專頁）

▲俄羅斯Su-57戰鬥機。（圖／翻攝自俄羅斯國防部粉絲專頁）

美國及其盟友的國防政策制定者越發擔心，中國和俄羅斯正在蓄勢，以日漸強大的偵察打擊網路為掩護，對周邊國家迅速發動侵略，而在有限的訊息提醒下，北京或莫斯科可以在美國及其盟國作出回應前，利用其時空優勢奪取盟國的領土，從而形成既定事實，事後很難逆轉。

報告認為，美國防部有充分能力來使用長航時、非隱身的無人機，實現一種持續的「空中之眼」能力，降低中俄發動秘密攻勢的可能性。報告建議，美國防部應開發一種新的作戰和組織戰略，有效部署這類方案。

▲▼中國海軍23日公布，南部戰區海軍航空兵某團在南海某海域上空展開協同反潛訓練。（圖／取自人民海軍官方微博）

▲解放軍南部戰區海軍航空兵在南海上空展開協同反潛訓練。（圖／取自人民海軍官方微博）

報告提出三個亞太優先監視區和三個歐洲優先監視區，分別是台灣海峽、中國南海、中國東海和波羅的海、黑海及東地中海。對此，美軍需要在西太平洋和歐洲分別部署46架無人機，適用的無人機包括，美空軍的MQ-9和RQ-4無人機，海軍的MQ-4C無人機以及陸軍的MQ-1C無人機。

美國國會預算辦公室提供的數據顯示，這92架無人機的採購和執行費用每年需要花費14億美元。

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