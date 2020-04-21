他曝電影院「人少到狂包廳」：該進場支持了吧？　留言噓翻「我OK你先看」

▲網友擔心電影產業崩潰，認為現在可以採取行動去支持。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者張嘉晏／綜合報導

新冠肺炎疫情重創全球不少產業，各國政府急提紓困方案幫助人民度過難關。一名網友則是反向思考，他根據經驗表示，現在電影院觀眾超少，因此好奇目前是否是個好時機進場觀影，支持產業一波？不過網友大多仍搖頭認為此舉很母湯，表示「我OK你先進」、「沒片怎麼支持」。

一名網友在PTT電影版發文，他表示自己在這段期間仍有進電影院看劇的習慣，也發現這產業的狀況真的不太好，消費者少到讓他時常獨自包廳，「有耳聞如果持續下去會倒一波。」

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「如果現階段（疫情）狀況相對穩定，那是不是該進場支持戲院和片商了？」原PO認為，在疫情趨緩的情況下，大家如果還在乎戲院的存亡，其實可以進場支持，不見得要挑大片，只是單純欣賞、支持一部作品即可。

▲ 網友留言 。（圖／翻攝自PTT）

不過底下鄉民的討論似乎不太認同，「沒片怎麼支持」、「我OK你先進」、「可以買票不進場，純支持阿」、「這麼多片子都延了，我何必要去看我沒啥興趣的片」、「已經看到沒片可以看了」、「海軍爆了，不行」、「怎麼不關心其他業者的存亡」、「防疫破口」。

但也有過來人認為，電影院現在人真的很少，算是「相對安全」，「一直有進電影院，防疫期間，要往人少的地方跑，電影院的人最少了」、「我去電影院都不戴口罩，因為旁邊根本沒有其他人」、「還好現在電影院人很少」。

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