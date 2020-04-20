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台南照顧弱勢優先　首批關懷弱勢生活補助提前於21日入帳

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▲黃偉哲市長認為關懷弱勢刻不容緩，責成社會局立即配合中央政策，超前於21日即可發放首批行政院加發補助款。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲黃偉哲市長認為關懷弱勢刻不容緩，責成社會局立即配合中央政策，超前於21日即可發放首批行政院加發補助款。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為避免新冠肺炎疫情衝擊弱勢民眾，行政院原規劃23日撥付加碼補助弱勢生活津貼，黃偉哲市長認為關懷弱勢刻不容緩，責成社會局立即配合中央政策，超前於中央指定撥款日期，以最快速度趕辦，21日即可發放首批行政院加發補助款，較預期提前2日撥款，避免台南市弱勢民眾在肺炎疫情衝擊下成為雙重弱勢。

社會局配合中央政策，辦理行政院關懷弱勢加發生活補助，針對領有身心障礙生活補助、中低收入老人生活津貼、弱勢兒童及少年生活扶助、弱勢家庭兒童及少年緊急生活扶助、低收入戶兒童生活補助、低收入戶就學生活補助以及列冊中低收入戶2002年3月1日之後出生的兒童少年等7種對象，加發3個月生活補助款，每月1500元，自4月起按月撥付，同時具有多重福利身分者，擇一發放，以最簡便方式協助民眾。

黃偉哲市長施政理念強調以照顧弱勢為優先，為了使台南市弱勢民眾能夠更早領到補助款，責成社會局及37個區公所社會課立即動員，投入查調、請款、撥款等繁瑣行政作業，於1天內以最快速度，統整南市需加發補助的人數及金額，21日將補助之經費立即轉入郵局及31區農會，順利提前將加發補助款撥付到民眾指定的帳戶內。

社會局表示，台南市首批加發補助款共計61596人受益，已發放補助款總計9239萬4000元。為簡政便民，此次加發作業民眾不需主動提出申請，由市府主動查調符合資格者，逕匯款至民眾指定帳戶。另外有一小部分對象民眾因無帳戶致無法撥入款項者，當地區公所也會主動通知領取及提供帳戶資料後續撥款，請民眾安心。

黃偉哲市長呼籲，在新冠肺炎防疫期間，市府不僅積極防疫超前部署，也會持續陪伴市民渡過難關，市民倘因新冠肺炎疫情影響生計致生活陷於困境者，可向區公所尋求協助。民眾若對本次「行政院關懷弱勢加發生活補助」有任何疑問，可洽各戶籍地區公所或撥打06-2995686社會局社會救助科洽詢。

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