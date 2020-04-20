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台南推動社區參與式預算　黃偉哲：展現民主風範

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▲台南市環保局20日舉辦「低碳家園暨社區為本調適參與式預算」成果發表會，台南市長黃偉哲頒獎表揚歷年參與提案之15個社區夥伴。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市環保局20日舉辦「低碳家園暨社區為本調適參與式預算」成果發表會，台南市長黃偉哲頒獎表揚歷年參與提案之15個社區夥伴。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市環保局舉辦「低碳家園暨社區為本調適參與式預算」成果發表會，市長黃偉哲頒獎表揚參與提案之15個社區夥伴，與沈震東議員一同與各社區代表互動，現場以行政區為單位展示歷年具社區特色之減緩與調適參與式預算提案執行成果，希望傳承成功經驗，吸引更多社區參與，持續促進環保發揚審議民主精神。

▲台南市環保局20日舉辦「低碳家園暨社區為本調適參與式預算」成果發表會，台南市長黃偉哲頒獎表揚歷年參與提案之15個社區夥伴。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市長黃偉哲表示，今日足見台南市全民重視環保的決心，不僅是由上而下，而是用一個較開放的互動來讓市民提案，展現公民參與式預算的精神，南市府不但要維持，還要繼續擴大，讓市民的需求與機關的目標之間能夠得到最大的公約數。

▲台南市環保局20日舉辦「低碳家園暨社區為本調適參與式預算」成果發表會，台南市長黃偉哲頒獎表揚歷年參與提案之15個社區夥伴。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市環保局20日舉辦「低碳家園暨社區為本調適參與式預算」成果發表會，台南市長黃偉哲頒獎表揚歷年參與提案之15個社區夥伴。（圖／記者林悅翻攝，下同）

環保局2019年首度全程採用國發會join平台進行網路投票，共計2.5萬台南市民參與投票，打破國發會投票平台紀錄，跳脫傳統由上而下政策推動模式，以凝聚在地低碳永續共識，建築宜居的「希望家園」。

▲台南市環保局20日舉辦「低碳家園暨社區為本調適參與式預算」成果發表會，台南市長黃偉哲頒獎表揚歷年參與提案之15個社區夥伴。（圖／記者林悅翻攝，下同）

環保局表示，台南是六都第一取得低碳永續家園銀級認證的城市，共有6個行政區、9個里取得銀級認證，評等數量為全國第一；台南運用參與式預算，建構由下而上的低碳永續家園，透過互動模式盤點社區資源、傾聽社區民眾需求，擬出因地制宜的社區改造提案，自2018年起以低碳社區建構及社區為本調適作為推動主題，辦理4梯次參與式預算活動，帶動在地能量，共有34個社區參與、45件提案，經全民票選共15件社區提案獲選由環保局補助、社區執行完成。

環保局長謝世傑指出，2019年辦理「低碳家園暨社區為本調適」參與式預算提案計畫，擴大溪北地區的社區參與，並針對面臨氣候衝擊較高的地區，增加「社區為本調適」議題，與社區夥伴一同透過參與式討論與及脆弱度分析（PCVA）工具運用，產出因地制宜的減緩以及調適的參與式預算提案計畫，並由環保局補助完成佳里、後壁、將軍、學甲、關廟等地社區計畫，有效提升社區災害調適、應變及落實低碳節能意識。

環保局希望透過今日成果分享讓台南市政府以及地方低碳調適工作者取得良好範本，引領更多市民朋友投入低碳與調適工作，讓台南更邁向綠色城市。

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