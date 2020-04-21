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口罩實名制3.0明上線！一張圖看懂完整預購、取貨方式

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▲▼口罩實名制3.0第6輪預購開跑。（圖／翻攝健保署臉書粉專）

▲口罩實名制3.0第6輪預購開跑。（圖／翻攝健保署臉書粉專）

記者洪巧藍／台北報導

口罩實名制進展到3.0推出「超商預購繳費」並從明天開始上路，第六輪口罩預購開始網購總計有3個管道，包含電腦、手機、超商，健保署整理一張表秒懂其間差異，而新增的超商預購通路，民眾只要到超商的事務機插健保卡、填妥資料並至並至櫃台繳費即可完成，且本次「認卡不認人」，民眾也可持家人健保卡代買，但每人都須付7元物流處理費用。

口罩實名制3.0第六輪預購明起（4/22~4/24）開跑，健保署表示，主要提供給未參加第五輪（4/15~4/17）登記的民眾作預購，一樣可預購成人口罩以及16歲以下健保卡可選購小童立體口罩（4~8歲），以往預購需登記結束之後進行繳費，本次則改預購繳費同步處理，且增加「超商預購」管道，總計有三種方式可以取得：

1、電腦　
使用健保卡/自然人憑證至「eMask口罩預購系統」預購

2、手機　
透過「健保快易通APP」進行認證預購

網站及手機預購完就可馬上用實體或網路ATM轉帳，也可刷卡繳費(使用健保卡或自然人憑證至eMask系統插卡驗證後刷卡，或是直接透過APP線上刷卡)。

3、超商　
帶健保卡到四大超商門市，利用超商的多功能事務機，插入健保卡預購，直接列印小白單至櫃檯繳費、完成預購。

請繼續往下閱讀...

至於領取口罩時間為4月30日(四)至5月13日(三)，網路及APP預購者，憑取貨序號及訂購人證件(身分證、健保卡或駕照)，至指定取貨超商門市，或全聯、美廉社門市領取口罩；超商預購者，憑取貨序號及訂購人證件至原預購超商 領取。

若民眾有亟需取得口罩，或者要購買小童立體口罩以外的兒童口罩，則還是可以回到藥局通路購買。

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