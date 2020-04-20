滬東船廠新船出塢　網傳第二艘075兩棲攻擊艦海軍節前夕下水

▲解放軍海軍首艘075型兩棲攻擊艦於上海舉行下水儀式。（圖／翻攝自環球網）

記者魏有德／綜合報導

上海楊浦海事局今（20日）發出通知，滬東造船廠22日將有新船出塢，提醒周邊船隻注意。消息一出，不少網友紛紛猜測，為迎接23日的海軍建軍節，出廠的船艦或為解放軍海軍第二艘075型兩棲攻擊艦。據悉，075兩棲攻擊艦被認為是解放軍台海主戰力，第二艘075艦於3月初完成艦島吊裝後，外界一致認為離下水之期不遠。

▲上海楊浦海事局發出通知，滬東船廠22日新船下水，部分周邊水域禁航。（圖／翻攝大陸海事局網站）

負責生產075型兩棲攻擊艦的滬東中華造船有限公司為解放軍海軍主要裝備的生產重地，同時被外界稱為「護衛艦和登陸艦的搖籃」。第一艘075艦於2019年9月下水前，楊浦海事局便曾對周邊水域發出禁航通告，通告內容與本次公布的內容幾乎如出一轍，因此，本次滬東船廠的新船，極有可能是075二號艦。

▲第二艘075艦艦島於3月初完成吊裝。（圖／翻攝微博@胡子說海）

滬東船廠11日才傳出工安意外，據網路流傳的照片顯示，075一號艦的尾部出現明顯大火，黑色濃煙直竄天際。不過，由官方公布的照片上可以發現，這艘正在艤裝過程的首艘075兩棲攻擊艦已經修復一新，從遠處觀察，船尾也沒有任何火燒的的痕跡出現。

▲解放軍075型兩棲攻擊艦首艦傳出火災意外。（圖／翻攝自微博）

075型兩棲攻擊艦長250公尺、寬30公尺，排水量約4萬噸，可搭載28架直升機，與解放軍海軍使用直-9、直-10作為艦載機不同的是，075或將搭載性能更為優越的海軍版直-20直升機。此外，075擁有直通甲板，內部也設有塢艙，可作為兩棲車輛及登陸載具的母船。

此外，075兩棲攻擊艦排水量在3-4萬噸之間，與美國的「胡蜂級」兩棲突擊艦（Wasp-class amphibious assault ship）的排水量相距不遠，同時意味著，在解放軍海軍裝備序列中，除了航母外，就屬它的排水量最大，遠高於055大型驅逐艦。