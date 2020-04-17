大陸「海洋地質八號」進入金盾暗沙　越南海警隊出動4艦緊跟

▲海洋地質八號於2015年10月開工建造，2017年12月入列廣州海洋地質調查局（圖／翻攝中國地質調查局）

記者楊庭蒝／綜合報導

中國海洋地質調查船「海洋地質八號」在13日前進南沙群島執行科考任務，並組織了編隊進行護航，一同進入金盾暗沙（Kingston Shoal）東南約40海浬的海域。越南海警隊察覺之後，緊急派遣4艘海警船跟隨，試圖阻止海洋地質八號的探勘作業。

綜合陸媒報導，護航編隊由中國海警5901艦、4201艦、2103艦、1105艦、1106艦等組成，艦隻的對位分別是一艘9000噸級，2艘3000噸級，3到4艘1500噸級和一艘1000噸級，船上普遍裝備了1門76mm艦炮、兩門30mm炮和高壓水砲，並且搭載完善的電子系統。

▲中國派海洋地質八號進入南沙群島。（圖／翻攝自微博／海洋裝備與公務船資訊）

因為中國曾在2019年進入南沙群島西側的萬安灘（Vanguard Bank）時，多次遭到越南海警船驅逐，甚至出現軍艦對峙的緊張態勢，隨時有可能爆發武力衝突，才會出動大陣仗護航，以防衝突再次發生。

金盾暗沙是屬於南薇灘隆起的暗沙，目前由越南派兵駐守控制，並建置了多座高腳平台，以確保實際控制權，中國宣稱這是非法的佔領行為，真正的主權擁有者是中方。中越雙方也多次因為主權爭議，在國際上互相控訴。