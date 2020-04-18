單兵負重25公斤10公里越野　解放軍76集團軍「以賽代訓」

▲解放軍步兵操作火箭筒實彈射擊。（圖／翻攝中國軍網）

記者魏有德／綜合報導

大陸解放軍76集團軍近日於駐地進行大型演訓，操演過程包括單兵練兵比武競賽、輕重裝備實彈射擊等項目。其中，比武競賽內容涵蓋基礎體能、武裝越野、實彈射擊、駕駛等多個課目，評分標準分為個人和建制連隊，以檢驗單兵軍事素質和協同作戰能力。

▲解放軍76集團軍單兵負重25公斤10公里越野競賽。（圖／翻攝中國軍視網）

《中國軍視網》報導，該旅實施常態化練兵比武活動，重點強調「極限練兵」，壓軸的重頭戲，單兵負重25公斤武裝10公里越野，是對參訓官兵的全新挑戰。

此外，由釋出的照片可以發現，多課目實彈射擊訓練中，手槍、自動步槍、單兵火箭筒等兵器輪番上陣，採取對隱顯目標射擊、應用射擊、躍進射擊等多種姿勢射擊，強化官兵單兵作戰能力。

▲解放軍76集團軍多管火箭炮實彈射擊。（圖／翻攝中國軍網）

除了單兵作戰比賽訓練，多種陸軍輕重裝備也實施實彈射擊，包括反坦克火箭筒、牽引式榴彈砲及多管火箭彈等操演。

據了解，解放軍76集團軍隸屬於西部戰區，為大陸13個集團軍中平均駐地海拔最高的一支作戰部隊，長年駐紮在西北地區，時常在大漠戈壁、高原高寒等極限環境下練兵，為解放軍部隊中，兵員整體作戰能力靠前的單位。