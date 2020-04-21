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軍艦24確診官兵去過10縣市　壽險公司逾百名員工要自主健康管理

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▲▼職場,公職,上班族,職員,辦公室,企業,競爭力,白領。（圖／資料照）

▲受到海軍敦睦艦隊確診官兵疫調足跡調查影響，初估逾百名壽險公司員工需自主隔離。（示意圖／資料照）

記者楊絡懸、紀佳妘／台北報導

海軍敦睦艦隊24名官兵確診新冠肺炎（COVID-19），疫調足跡遍及全台10縣市91處，壽險公會急查各家壽險公司有接觸到確診官兵、同住親友有艦上非確診官兵及收到細胞簡訊需要自主健康管理者，初估逾百人須自主健康管理。

南山人壽提交壽險公會的數據，截至20日下午4時30分前統計員工人數，收到中央疫情指揮中心簡訊需要自主健康管理者，包含內勤76人，外勤51人，合計127人。

富邦人壽調查後指出，未有員工接觸確診官兵，而同住親友為艦上官兵但未確診共有5人，至於收到細胞簡訊通知，則有20人，累計25人。

中國人壽表示，截至昨天下班前統計，員工並沒有接觸過確診官兵，而接觸非確診官兵，但須自主健康管理，共有2人；另有27人收到細胞簡訊通知，一樣也須自主健康管理，合計29人。

全球人壽透露，19日晚上第一時間公司就啟動調查，員工沒有接觸確診官兵，而同住親友為非確診之案關艦隊官兵（自主健康管理）則有1人，至於接到簡訊需要自主健康管理者，共有46人。

至於相關措施，全球人壽表示，若同仁或同住親友自4月15日起接觸海軍艦隊24名確診官兵，將立刻回報主管與部門防疫窗口，並自即刻起不可再進入辦公職場，且4月20日起居家辦公14天；收到類細胞簡訊或曾前往過相關足跡，則依同仁個案情形，啟動居家辦公或進行自主健康管理14天，於辦公室全程戴口罩，早晚量測體溫並回報部門防疫窗口。

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