Palo Alto Networks示警商業電子郵件詐騙　台灣受攻擊次數北亞最多

▲Palo Alto Networks亞太區安全長Kevin O`Leary（右）和Palo Alto Networks台灣區總經理尤惠生（左）。（圖／Palo Alto Networks提供）

記者姚惠茹／台北報導



網路安全品牌Palo Alto Networks威脅情報小組Unit 42今（20）日公布來自奈及利亞駭客組織SilverTerrier的商業電子郵件（BEC）調查報告，根據美國聯邦調查局（FBI）旗下的網路犯罪投訴中心（IC3）最近發布的網路年度報告，台灣受攻擊次數北亞最多。

根據年度報告內容，BEC詐騙過去1年造成17.7億美元的損失，遠遠高於網路戀愛詐騙、身份盜用、信用卡詐欺、網絡釣魚和勒索軟體等事件，而且發生在台灣與SilverTerrier相關的攻擊事件，共發現1747個樣本和38270次攻擊，遠遠高於日本、中國大陸、香港、南韓等市場。

研究這些攻擊的目標時，Palo Alto Networks發現SilverTerrier駭客鎖定目標毫不留情，相比前年的數據顯示，自去年6月記錄245637個BEC攻擊峰值之後，去年較2018年增長172％，而該組織最常見的攻擊工具是竊取信息的惡意軟體工具（Information Stealers）和遠程管理工具（RAT）。

Palo Alto Networks表示，攻擊針對所有行業領域，包括小型到大型企業，醫療保健組織，甚至是地方和聯邦政府機構，排名前五的產業，分別為高科技產業、專業法律服務、製造業、教育業、批發和零售業。

透過研究傳遞方式，Palo Alto Networks發現97.8％的攻擊利用電子郵件的網路傳輸通訊協定，達到目標網路，因此使用能夠評估通過這些協議、進入公司網路內容的資安解決方案，更顯得重要。

威脅情報小組發現，SilverTerrier攻擊者過去幾年採用新技術、戰術和能力以增強其詐騙計劃的能力不斷增強，並隨著對該威脅的分析將滿 5 年，情報小組發現在許多方面SilverTerrier 參與者已經發展到一個程度，也就是在傳遞技術、惡意軟體包裝和技術能力等方面表現出更加成熟的跡象。

Palo Alto Networks指出，Information Stealers是主要用於竊取訊息的一個工具，最主要用於被駭系統上截取屏幕快照並竊取密碼和敏感文件，這種類型的惡意軟體會收集被駭數據，使用各種通訊協議在駭客的控制下將其發送到基礎架構中。

Palo Alto Networks說明，遠端伺服器管理工具是在提供對受威脅系統的遠程訪問程序，它擴展情報竊取者竊取機密文件的能力，並且通常為RAT用戶提供了與被駭系統直接交互的能力，讓駭客利用RAT可以直接修改用戶系統，進而取得網路資源，因此Palo Alto Networks發起措施來應對威脅。

Palo Alto Networks強調，自2020以來，最大的威脅是駭客們積極部署商業惡意軟體，使得這些複雜的BEC計劃進而能成功，而商業惡意軟體開發人員首次亮相以來，SilverTerrier組織成員一直在增加RAT的使用，去年觀察到的攻擊數量增長172％，而且沒有跡象表明這種威脅有放慢的速度。

Palo Alto Networks強烈建議，所有行業的網路資安部門必須要注意這些趨勢，並接受必要的員工培訓，以識別和消除該威脅組常用的手法，就防範建議來說，可以在電子郵件上使用多元身份認證，藉此讓BEC行為受到額外的阻礙，讓駭客無法輕易入侵電子郵件帳戶來偽裝成其他人。