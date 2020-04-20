　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

敦睦艦隊進入次波感染！　張上淳：目前3實驗室「做血清抗體檢測」

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼0420中央疫情流行指揮中心記者會。（圖／ETtoday攝影中心攝）

▲中央疫情流行指揮中心記者會。（圖／ETtoday攝影中心攝）

記者林妤柔／綜合報導

敦睦艦隊24名官兵確診新冠肺炎，中央流行疫情指揮中心今（20）日表示，研判磐石艦已進入次波感染。張上淳表示，目前有3個實驗室在做血清抗體檢測，會用多家實驗室交叉比對的方式來做確認。

張上淳表示，除了中研院、台大以外，現在昆陽實驗室也能做血清抗體檢測，主要是這3個實驗室進行。昆陽實驗室是用已經上市的套組來檢測，中研院跟台大是使用非上市套組，直接用病毒萃取物當作抗原，中研院是用合成抗原蛋白來偵測抗原，不是已經經過完整的驗證程序，所以才需要多家實驗室交叉比對實驗結果，方可當成是完全可信的結果。

請繼續往下閱讀...

張上淳進一步解釋，已經有上市套組可以幫忙做大規模的篩檢，即使還沒上市的套組也可以幫忙來做套模的篩檢，到時仍以交叉比對的方式做確認，知道精準度在哪。

陳時中認為，疫調還是即時檢驗、即時發現、即時治療，往前希望能夠釐清相關感染途徑，一波、一波怎麼走，由於台灣相對病例少、社區感染少，沒症狀的影響到底怎麼樣，剛好軍艦發生群聚感染，用多方檢驗跟疫調，可了解這幾波感染的途徑，以及還有無症狀的感染者在社區感染的情況，也對未來疫調是一個重要的參考。

ET快訊
磐石艦進入次波感染　莊人祥：不否認確診者會大於24人
扯爆！敦睦艦隊召回官兵集結台中一中　遊覽車還要進校園
快訊／台南銀樓遭搶！　男得手騎車逃逸
快訊／才剛參加Lady Gaga挺譚德塞音樂會　Sam Sm
陳大天爆抄襲IU的MV！對方親留言質疑　他鬆口道歉了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「T點換東森幣優惠專區」超殺登場　手刀購物去！

「剪髮噴590」他心痛：家人覺得我大驚小怪　網熱論價差…曝這樣很划算

防大規模社區傳播　航港局4/21起暫停燈塔多媒體互動室、展覽室

「銅鑼灣書店」被註冊律師發函稱侵權　林榮基：4/25照常開業

我曾在海軍醫務室服務！醫曝前線真相…別再說醫官隱密病情

台南磐石艦確診個案16日逛花園夜市　3外縣市個案疫調足跡曝光　

梅家樹：敦睦艦隊隔離期間絕無包商登艦　「如果有，請提供人事時地」

敦睦艦隊桃園市確診官兵嘉義訪友足跡曝！超商、洗衣店、高鐵BRT都去過

扯爆！敦睦艦隊召回官兵集結台中一中　遊覽車闖校園遭驅離

磐石艦「進入次波感染」還會有確診者？莊人祥曝「關鍵原因」：我不否認

Lady Gaga公開讚揚譚德塞！　「你真的是一個巨星」

張經義被川普怒斥「假台灣記者」 80秒回擊：用命跑新聞，問心無愧

廁所「詭異生物」讓她怕爆站高高 老公無奈：沒東西R...下秒被衝撞

《夫婦的世界》渣夫設計前妻遇襲　金喜愛沒在怕..提槍直衝小三聚會

全台首次！海軍確診8例在高雄　市府急封costco等7處大規模消毒

加班確認海軍疫情！周志浩累癱...　記者會上「閉眼30秒」網友超心疼

小客車遭聯結車「硬扛」推行500M 駕駛嚇瘋尖叫！遊走生死邊緣26秒

游泳教練轉職警察！執勤遇辣妹昏倒　秒實施CPR搶救...熟練手法救回一命

李敏鎬「騎白馬」到光化門相遇金高銀　問候台灣粉絲..戳到不明笑點XDD

泡澡也要湊一腳！萌汪鼻頂泡好興奮 男童傻眼...網羨：有狗有電視真爽

「T點換東森幣優惠專區」超殺登場　手刀購物去！

「剪髮噴590」他心痛：家人覺得我大驚小怪　網熱論價差…曝這樣很划算

防大規模社區傳播　航港局4/21起暫停燈塔多媒體互動室、展覽室

「銅鑼灣書店」被註冊律師發函稱侵權　林榮基：4/25照常開業

我曾在海軍醫務室服務！醫曝前線真相…別再說醫官隱密病情

台南磐石艦確診個案16日逛花園夜市　3外縣市個案疫調足跡曝光　

梅家樹：敦睦艦隊隔離期間絕無包商登艦　「如果有，請提供人事時地」

敦睦艦隊桃園市確診官兵嘉義訪友足跡曝！超商、洗衣店、高鐵BRT都去過

扯爆！敦睦艦隊召回官兵集結台中一中　遊覽車闖校園遭驅離

磐石艦「進入次波感染」還會有確診者？莊人祥曝「關鍵原因」：我不否認

莎莎願望清單「我要穿婚紗」遭放生墾丁　身上現金被搜刮...她當場變臉

5歲汪朝廚房狠吠叫！　媽察覺「瓦斯桶異狀」嚇壞：牠救了我一命

牡羊、金牛寶寶壽星當天免費！劍湖山4、5月壽星入園門票200元

謝謝你們養我！車場歐告「送禮報恩」　她驚呆：哪來的透抽？

「T點換東森幣優惠專區」超殺登場　手刀購物去！

「剪髮噴590」他心痛：家人覺得我大驚小怪　網熱論價差…曝這樣很划算

紐西蘭28日降至第3級警戒「部分企業復工」　澳洲維持禁令

防大規模社區傳播　航港局4/21起暫停燈塔多媒體互動室、展覽室

澳洲要求FB和Google付費給傳統媒體　促進雙方公平競爭

曾之喬與莫莉合體詮釋Max Mara春裝　化身007女龐德展現強大氣場

起底台3線「胸貼美背重機妹」！　 建商老闆認不出...原來素顏是這樣

生活熱門新聞

染疫24官兵足跡　20萬人收簡訊

新北兵推　若社區感染就禁足21天

快訊／高雄公布第二波確診足跡

即／磐石艦確診8例在高雄　高市府急封costco等7處消毒

懶人包／海軍24人「完整足跡」圖表一次看

海軍24人染疫「遍布9縣市」！足跡一覽表曝光

敦睦艦嘉市確診官兵足跡曝！名店嗑鍋+KTV歡唱+自強號

磐石艦24人確診10縣市趴趴走　指揮中心公佈91處公共場所活動

海軍偷跑！高雄台南疫調出爐

快訊／確診官兵到苗栗會女友！活動軌跡曝光

沒勞保也可改領「1~3萬救助金」

今飆33度！周二起「連下4天」雨區曝　最低溫時間出爐

快訊／海軍1確診「設籍台北市」！已接觸者21人

指揮中心將發簡訊給停留15分鐘以上民眾

更多熱門

相關新聞

15分鐘篩出陽性！新冠無症狀患者篩檢有解

15分鐘篩出陽性！新冠無症狀患者篩檢有解

自新冠肺炎疫情爆發以來，高雄市的港口、機場成為國門防疫第一線，鄰近的小港醫院更成為了防疫重點醫院，為避免社區感染，找出無症狀感染者，小港醫院與神光晶片公司首次公開發表針對新冠肺炎的定量快篩儀器—The ONE，從檢體採樣到快篩結果約15至20分鐘，目前正進行臨床測試，未來將申請專案製造。

磐石艦出國前船上防疫物資曝光

磐石艦出國前船上防疫物資曝光

3確診海軍官兵　桃園趴走有戴口罩

3確診海軍官兵　桃園趴走有戴口罩

醫：勿鬆懈「生於憂患，死於安樂」

醫：勿鬆懈「生於憂患，死於安樂」

確診逛街4百貨停業　損1700萬元

確診逛街4百貨停業　損1700萬元

關鍵字：

指揮中心確診軍艦台灣防疫

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

戰鬥機「誤射飛彈」擊中官邸！副司令一家5口身亡

吉澤明步拍AV 15年「4種題材」絕對不拍

染疫24官兵足跡　20萬人收簡訊

新北兵推　若社區感染就禁足21天

國防部證實：磐石艦377成員有70人看診71次、5人曾發燒　

快訊／高雄公布第二波確診足跡

磐石艦確診「北市1例」足跡公布

即／磐石艦確診8例在高雄　高市府急封costco等7處消毒

雷／《鬼媽媽》大結局金泰希列清單

懶人包／海軍24人「完整足跡」圖表一次看

海軍24人染疫「遍布9縣市」！足跡一覽表曝光

快訊／敦睦艦隊台南加1例！曾前往百貨公司

貝克漢向台灣人求助：怎麼保持樂觀？

敦睦艦嘉市確診官兵足跡曝！名店嗑鍋+KTV歡唱+自強號

確診官兵1人在嘉義　5接觸者採檢

更多

最夯影音

更多
Lady Gaga公開讚揚譚德塞！　「你真的是一個巨星」

Lady Gaga公開讚揚譚德塞！　「你真的是一個巨星」
張經義被川普怒斥「假台灣記者」 80秒回擊：用命跑新聞，問心無愧

張經義被川普怒斥「假台灣記者」 80秒回擊：用命跑新聞，問心無愧

廁所「詭異生物」讓她怕爆站高高 老公無奈：沒東西R...下秒被衝撞

廁所「詭異生物」讓她怕爆站高高 老公無奈：沒東西R...下秒被衝撞

《夫婦的世界》渣夫設計前妻遇襲　金喜愛沒在怕..提槍直衝小三聚會

《夫婦的世界》渣夫設計前妻遇襲　金喜愛沒在怕..提槍直衝小三聚會

全台首次！海軍確診8例在高雄　市府急封costco等7處大規模消毒

全台首次！海軍確診8例在高雄　市府急封costco等7處大規模消毒

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面