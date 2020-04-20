敦睦艦隊進入次波感染！　張上淳：目前3實驗室「做血清抗體檢測」

▲中央疫情流行指揮中心記者會。（圖／ETtoday攝影中心攝）

記者林妤柔／綜合報導

敦睦艦隊24名官兵確診新冠肺炎，中央流行疫情指揮中心今（20）日表示，研判磐石艦已進入次波感染。張上淳表示，目前有3個實驗室在做血清抗體檢測，會用多家實驗室交叉比對的方式來做確認。

張上淳表示，除了中研院、台大以外，現在昆陽實驗室也能做血清抗體檢測，主要是這3個實驗室進行。昆陽實驗室是用已經上市的套組來檢測，中研院跟台大是使用非上市套組，直接用病毒萃取物當作抗原，中研院是用合成抗原蛋白來偵測抗原，不是已經經過完整的驗證程序，所以才需要多家實驗室交叉比對實驗結果，方可當成是完全可信的結果。

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張上淳進一步解釋，已經有上市套組可以幫忙做大規模的篩檢，即使還沒上市的套組也可以幫忙來做套模的篩檢，到時仍以交叉比對的方式做確認，知道精準度在哪。

陳時中認為，疫調還是即時檢驗、即時發現、即時治療，往前希望能夠釐清相關感染途徑，一波、一波怎麼走，由於台灣相對病例少、社區感染少，沒症狀的影響到底怎麼樣，剛好軍艦發生群聚感染，用多方檢驗跟疫調，可了解這幾波感染的途徑，以及還有無症狀的感染者在社區感染的情況，也對未來疫調是一個重要的參考。