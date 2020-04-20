北市夜店湧人潮！醫疾呼「生於憂患，死於安樂」沒鬆懈本錢

▲在宣布「零確診」的首個週末夜，夜店門口許多民眾排隊入場，讓名醫蘇怡寧在臉書貼文提醒，「生於憂患，死於安樂」。（示意圖／記者游宗樺攝）

記者彭懷玉／綜合報導

日前3天零確診讓北市信義區夜店湧現排隊人潮，好景不常，在18日敦睦艦隊上爆出確診，對此，名醫蘇怡寧就在臉書貼文提醒民眾，「生於憂患，死於安樂」，呼籲在全球疫情還沒有得到充分緩解的時候，真的沒有鬆懈的本錢跟空間。

就在台灣出現軍中群聚3確診之後，北市信義區夜店週末仍湧現排隊人潮，多是20多歲年輕人，不少人口罩沒戴好、社交距離沒維持，更讓人憂心恐為防疫破口。名醫蘇怡寧昨（19日）在臉書貼文點破，「你想要自由，我也想要，但很遺憾的，在病毒面前這件事卻必須由大家共同來決定與承擔。」

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他說，「在全球疫情還沒有得到充分緩解的時候，我們真的沒有鬆懈的本錢跟空間，除非完全鎖國，你知道這根本做不到，不然病毒攻擊只會一波又一波的來，畢竟，現在全世界很多國家的狀況你都看到了」並於貼文下了註解「生於憂患，死於安樂。」

▲蘇怡寧醫師說，用一點小小個人的不自由可以換來大家更多的自由，但如果你計較那多一點點的自由，可能你就必須被迫接受更多的不自由。（圖／翻攝自蘇怡寧醫師愛碎念粉專）

蘇怡寧喊話，這個病毒我一直覺得是一個對於人性的試煉，用一點小小個人的不自由可以換來大家更多的自由，但如果你計較那多一點點的自由，可能你就必須被迫接受更多的不自由，沒有人需要威脅你，畢竟，現在全世界很多國家的狀況你都看到了，「生於憂患，死於安樂」現在看起來好像是這樣子的。

網友貼文留言，「感謝老大站出喊話，真的不能鬆懈⋯我不想失去任何人！」、「非常時期 過度民主非好事...」、「一兩天零確診不是疫情解除，不要存著僥倖的心態一點防範之心都沒有」、「一群先玩，中了在後悔攤手～」、「真的不見棺材不掉淚的心態」、「夜店要比照酒店一般辦理」、「稍微喘息一下就開始了，果然是標準好了傷疤忘了疼的國家，何況這傷口還在感染階段。」