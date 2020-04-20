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敦睦艦隊確診增4百貨均停業消毒　業界預估：一天損失1700萬元

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▲新冠肺炎,百貨消毒,環球購物中心,新光三越。（圖／環球購物中心、新光三越提供）

▲新冠肺炎確診軍官逛過4間百貨，4／20均停業一天消毒，圖為屏東環球購物中心。（圖／環球購物中心、新光三越提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

海軍敦睦艦隊發生新冠肺炎疫情群聚感染事件，昨（4／19）起各縣市政府紛紛公佈其確診軍官在外足跡，並發布簡訊提醒周邊民眾注意，今（4／20）包括新光三越左營店、南紡購物中心、桃園統領百貨與屏東環球購物中心4間購物商場被點名，4間均表示休館一天進行消毒防疫，業界粗估，加起來約影響1700萬元營業額。

敦睦艦隊聚感染導致24位官兵確診，近2日縣市政府紛紛公佈其去過的地點，提醒民眾注意，今再增加4間大型百貨公司，而業者均紛紛停業一天消毒防疫，配合政府政策欲挽回民眾信心。

▲新冠肺炎,百貨消毒,環球購物中心,新光三越。（圖／環球購物中心、新光三越提供）

新光三越表示，配合高雄市政府政策加強消毒，主動提前進行本二兩館全面徹底消毒擴大清潔工作休館一天，之後也不排除追蹤店內相關接觸者居家隔離，再進行大規模消毒作業等防疫工作。南紡購物中心、桃園統領也表示停業一天消毒。

屏東環球購物中心則表示，疫情發生起即全面強化館內防疫措施，配合屏東縣政府防疫措施，休館一天進行全館清潔消毒作業。3月中起針對進入館內之顧客，皆需透過紅外線體溫偵測儀或額溫槍測量體溫，並宣導配戴口罩，同時也提醒社交距離，有服務接觸員工已要求自我居家隔離14天，目前館內員工也都無異狀。

▲新冠肺炎,百貨消毒,環球購物中心,新光三越。（圖／環球購物中心、新光三越提供）

▲新冠肺炎,百貨消毒,環球購物中心,新光三越。（圖／環球購物中心、新光三越提供）

▲台南新光三越4／19首波被點名，隨即封館進行消毒作業。

業界人士預估，近期百貨受新冠肺炎影響，人潮與業績都有下滑，本次的群聚感染事件恐再影響民眾外出意願，據之前4間百貨年營業額推算，停業一天加總起來恐損失1300萬至1700萬元營業額，不過更重要的是挽回民眾信心，停業消毒一天是基本做法。

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