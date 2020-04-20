磐石艦6名確診是政戰學院學生「為何沒全校停課」？　國防部回應了

▲海軍敦睦艦隊中的磐石艦爆發新冠肺炎疫情，國軍出動消毒。（圖／國防部提供）

記者趙于婷／台北報導

敦睦艦隊磐石艦已有24人確診，其中有17名士官兵、6名政戰學院學生，但政戰學院卻不是全校停課，引發其他學生不滿。對此，國防部發言人史順文回應，因為確診者活動地點大多在生活區，昨天經過相關單位做疫檢，評估交叉感染的風險比較低。

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政戰學院學生認為中央規定有2例確診就要全校停課，但是政戰學院已有2例以上確定病例，為何卻沒有全校停課？史順文表示，經過學校疫情調查，都是在生活區的位置，且昨天經過國防大學回報，也請疾管署跟台北市衛生局去做疫檢，評估交叉感染的風險比較低，校園也已請化學兵做大規模消毒。

另外，中央流行疫情指揮中心今（20）日也公布磐石艦期程表和24名個案分佈地點，包括台北、台南、高雄等10縣市，其中以高雄市9例最多。

根據指揮中心公布的資料顯示，02/02-03/05為整備階段、03/05-03/12為航行期間（左營-帛琉）、03/12-03/15帛琉靠泊、03/15-04/09為航行期間（帛琉-左營）、04/09-04/14左營靠泊檢疫。

確診個案縣市分布包括台北市1例、新北市1例、基隆市1例、桃園市2例、 台中市3例、雲林縣1例、嘉義市1例、台南市 1例、 高雄市9例、屏東縣4例。