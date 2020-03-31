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疫情衝擊飯店祭優惠　奧客「再殺價糟蹋」：有付錢就很好了！你房間也賣不掉

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▲▼飯店、櫃台、櫃台人員。（圖／取自pixabay）

▲飯店人員大吐苦水，抱怨被奧客「搶災難財」。（示意圖／取自pixabay）

記者張嘉晏／綜合報導

新冠肺炎疫情嚴重衝擊觀光旅宿業，不少業者對此祭出優惠，盼多少挽救一些買氣。不過一名飯店女員工就抱怨，公司明明已經降價求售，卻還是有不少貪心的奧客不滿足，到了現場還要再殺價，甚至質疑他們「疫情這麼嚴重還好意思賺」，讓她傻眼至極。

「我要抱怨都是為什麼一堆人喜歡搶災難財？」一名在女飯店業者在臉書「爆怨公社」中大吐苦水，她表示因為疫情衝擊，飯店業「收的收、倒的倒、裁員的裁員」，生意非常慘澹。在飯店當第一線的他們即便每次都要詢問住客的旅遊史、量體溫、噴酒精，偶爾還會被罵「怎麼沒有一人送一罐酒精」，但這些都不是辛苦事，也不值得抱怨。

請繼續往下閱讀...

▲▼防疫,清潔,洗手,消毒,衛生,酒精,殺菌,75%酒精。（圖／記者周宸亘攝）

▲原PO幫客人噴酒精還被罵，但對她來說這並不值得抱怨。（示意圖／記者周宸亘攝）

她指出，因為疫情嚴重，公司已經祭出降價優惠，不分平日假日都已經算平日價，希望吸引人潮、不要虧損得太嚴重，無奈卻還是遇到不少奧客明明在線上就看好價錢、訂好房間了，到了現場還是硬要跟他們殺價。

原PO隨後怒分享奧客金句，包含「雙人房算我們700就好了！疫情那麼嚴重欸你還好意思賺？」、「便宜賣我，有付你錢就很好了！疫情那麼嚴重，你房間也賣不掉了」、「疫情都那麼嚴重了你們還好意思賣超過1000」等等，諸如此類的誇張言行不勝枚舉。

除此之外，原PO表示，由於為了避免群聚感染，公司也決定先暫停餐廳的早餐服務，改和附近的早餐店合作，準備一份一份的早餐讓客人選。然而不少人卻是嫌東嫌西表示「我都吃星巴克早餐欸，你們叫外面早餐店我吃不慣」、「我不吃早餐那你退300給我就好」、「可是我想吃麥當勞」，讓她心很累。

▲▼早餐店，大冰奶，冰奶茶，奶茶，蛋餅，早餐。（圖／記者許力方攝）

▲飯店改和附近早餐店合作，卻被客人嫌棄。（示意圖／記者許力方攝）

「我們早餐是附贈的也沒有另外收費......。」原PO表示，客人說想吃麥當勞她還可以理解，「星巴克是怎樣？要不要乾脆早餐吃牛排7分熟？」她也感嘆，在疫情越嚴峻的時刻，奧客竟然越來越多，若想要更便宜的房價，應該去選旅社或者日租套房，而不是大飯店，「我們還在撐可以不要這樣糟蹋我們嗎？」

貼文一出，服務業網友們相當有感，大嘆「奧客無所不在啊」、「奧客真的沒有極限，不知道什麼是羞恥」、「奇葩怎麼那麼多」、「辛苦你們了」、「同行~你說的我都遇過」。

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