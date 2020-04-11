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新北女藥師遭羞辱哭了！惡男插隊恐嚇「逼賠口罩」：我要妳私人的！

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▲▼口罩實名制不分單雙號14天9片第一天，各地藥局大排長龍。（圖／記者簡仲豪攝）

▲口罩新制「不分單雙號14天9片」，上路首日立刻出現奧客。（資料照／非事發藥局／記者簡仲豪攝）

記者柯沛辰／綜合報導

新北市新莊一名王姓女藥師9日發口罩弄錯數量，不料一名黎姓男子出言大罵。當下女藥師立刻補上短缺數量，但黎男心有不甘，不僅當場插隊恐嚇，還逼藥師自掏腰包「賠償」口罩給他。女藥師委屈落淚，為了顧及後方排隊民眾，只能乖乖照辦。警方獲報後迅速破案，依違反醫療法函送黎男。

口罩新制上路，藥局人力有限，每天都要花數小時包口罩，備感壓力。當天是「14天9片」新制發售首日，黎男到藥局買口罩後，發現數量有錯，立刻返回藥局質問。女藥師第一時間道歉，並補上短缺數量，但黎男不肯罷休，要求提高口罩購買額度，而且「馬上就要」。

當時藥局內大排長龍，號碼牌也已經發完，女藥師不斷道歉。黎男惱羞成怒，竟當眾咆哮，還強行插隊要「買口罩」。女藥師委屈落淚，為了顧全排隊民眾的權益，只好先將自己替先生購買的1包9片口罩賣給對方，不料黎男仍高聲叫囂，要求女醫師交出自己的「私人口罩」。

▲▼新北市新莊新康藥局。（圖／翻攝自GoogleMaps）

▲事發的新康藥局。（圖／翻攝自GoogleMaps）

事後，黎男悻然離去，女醫師雖委屈落淚，仍繼續販售口罩。新莊警方獲報後，立即調閱現場及周邊監視器，短短2小時就找到人，並通知黎姓男子到案。筆錄後，警方考量被害者是藥師，因為遭恐嚇導致身心畏懼，因此依醫療法24條第二項及同法106條第三項恐嚇函送。

新北市藥師公會了解後，協助聯繫新北市府單位。新北市衛生局長陳潤秋、衛生局食藥科長楊舒秦、市府副秘書長朱惕之、新北市藥師公會理事長陳昭元、藥師公會全聯會常務理事朱金玉、新莊警分局長林武宏等人10日前往新康藥局慰問，並代表市長侯友宜致贈一盒水果。

藥師公會表示，實名制口罩上路2個月，全國有240家藥局申請退出口罩發放，其中新北市佔50家，原因大多是懷孕、年邁或藥師本身有重大傷病，無力負荷口罩發放，後續會向食藥署爭取給予基層藥師鼓勵與肯定，也呼籲民眾遵守秩序，與藥師攜手抗疫。

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