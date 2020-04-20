染役官兵可能搭過...高鐵列車急回送基地深度消毒　高風險旅客座位椅布全換

▲高鐵將相關列車回送至基地深度清潔消毒，針對疑似確診、居家檢疫或居家隔離等高風險旅客座位，進行更換座位椅布。（圖／高鐵提供）

記者賴文萱／台北報導

海軍敦睦艦隊中，有24人確診新冠肺炎，且15日至17日跑遍全台，針對海軍磐石艦官兵下船後可能自左營站搭車，高鐵昨晚緊急針對左營、台中車站全面消毒，相關列車也回送基地進行深度清潔。

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得知官兵可能搭乘高鐵全台趴趴走後，高鐵昨晚緊急展開消毒工作，也將相關列車回送至基地深度清潔消毒。清潔人員穿上防護衣，進行機械噴霧式消毒，從列車廁所、車門玄關到車廂內的座椅、行李架等進行全面消毒。

高鐵強調，凡經地方政府公告，有確診官兵曾經進出的車站，均立即安排人員進行車站全面加強清潔消毒。同時，全車隊列車於4月19日收班後完成加強消毒，後續更持續針對確診案例所搭乘之列車立即暫停載客服務，完成深度清潔作業後再行投入營運服務。

一旦確認曾有確診個案搭乘之列車，都會先回送基地以機械噴霧進行車組消毒，並全面擦拭消毒餐桌扶手等旅客易接觸設備、更換該車廂所有空氣濾網及該座位椅布。

▲▼高鐵將相關列車回送至基地深度清潔消毒，針對疑似確診、居家檢疫或居家隔離等高風險旅客座位，進行更換座位椅布。（圖／高鐵提供）

另外，列車車廂均設有獨立空調系統，每車次列車於抵達端點站進行折返清潔時，即會以酒精進行全面消毒，每日也會於收班後再進行一次全車消毒；同時，高鐵各車站每2小時即消毒一次，並於售票櫃檯、自動售票機及閘門紅外線體溫量測區域，皆劃設「社交距離」參考線，另於旅客動線上廣設消毒酒精，並封閉車站生飲台型式之飲水機。

高鐵自4/1起全面實施旅客進站體溫測量，連續量測2次額溫達37.5°C之旅客，除將勸導返家休息或就醫外，並將依傳染病防治法第37條第1項第5款及第3項規定拒絕運送。同時，旅客搭乘高鐵請一律自備口罩並全程配戴口罩。

依據疫情指揮中心宣布，旅客若不配合配戴口罩者可依傳染病防治法裁罰，高鐵將配合鐵路警察，落實執法，敬請旅客遵守相關規定，保護自身與大眾健康安全。