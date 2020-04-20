不需排隊量體溫！ 國衛院發明「新防疫利器」同步可測最多6人

▲國衛院提供新一代紅外線熱像儀系統。（圖／國衛院提供）

記者林妤柔／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）肆虐，不少商家、公司拿出額溫槍備戰，為了快速便捷的量測體溫，國衛院研發出新一代的紅外線熱像儀系統，不需要個別量測、不用站定位，就能馬上測量民眾體溫，成為防疫部署的新利器。

新一代紅外線熱像儀系統，具備「AI智慧人臉邊緣即時偵測」、「多人同步動態量測」、「體溫警示即時通知」及「證件感應」等四大功能，除了適用於大量人群出入的場所之外，亦能導入企業及大型機構協助防疫工作。

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研究團隊負責人廖倫德博士表示，有別於目前耳溫槍與額溫槍皆需近距離個別量測體溫並手寫記錄，新一代紅外線熱像儀具備多重感測鏡頭（包含微小化高解析RGB鏡頭、高解析熱感應鏡頭），距離1至3公尺即可進行熱體溫感應量測，且移動行進間可讓3至6人同步偵測，不須站定位就能測量體溫，同時搭配智慧人臉邊緣偵測演算法，系統會先快速偵測到人臉邊緣後才進行體溫量測。

▲新一代紅外線熱像儀系統可同步偵測3至6人。（圖／國衛院提供）

另外，團隊所設計的AI演算法亦可排除人臉以外的非體溫之物品干擾（例如：咖啡、食物、冷飲），大幅降低系統誤判的機率。經超過200位匿名人次於開方式空間在不同時間點的實際驗證後，新一代紅外線熱像儀系統與額溫槍平均每次測量的誤差不大，實測過程中帶有口罩、帽子、眼鏡等均可快速量測出正確體溫，實測效果相當可靠。

此外，當體溫超過設定標準時，系統除發出警示聲響與自動拍照建檔外，亦會即時透過手機與電腦通知防疫人員，既能有效節省人力與時間，亦有助相關單位回溯所需資訊。廖倫德博士進一步說明，因應目前的防疫措施，系統亦具備整合員工證件感應功能，員工只需先感應證件再進行非接觸式的體溫量測，系統便會幫員工自動建檔，也不需額外使用人工紙筆紀錄，未來也可結合人臉辨識打卡系統進行打卡及量測體溫，有助企業與各式機構落實每日防疫工作。