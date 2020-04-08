驕傲！全球22廠搶著要「台灣快篩試劑」　歐盟、波蘭、泰國都來了

▲國家衛生研究院、國防醫學院預防醫學研究所8日舉行非專屬授權技術說明會，正式招商。（圖／資料照）

圖文／CTWANT

國家衛生研究院、國防醫學院預防醫學研究所合作，針對新冠病毒所開發「快篩試劑」，今（8）日舉行非專屬授權技術說明會，正式招商。國家衛生研究院技轉及育成中心主任蔡熙文表示，已有22間廠商投審，就連歐盟和多個國家都透過管道來聯繫詢問。

快篩試劑最快15分鐘就可完成，呈現兩條線就是陽性，希望能做得像驗孕試劑一樣好用，目前已可辨識實驗室培養出來的新型冠狀病毒棘蛋白(Spike protein)。經濟部技術處科長戴建丞表示，一旦完成招商，並提出臨床前數據，只要在文件完備情況下，專案審查應該可以在3個月內處理完成。

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國家衛生研究院梁賡義院長則透露，不只國內廠商表達意願，歐盟台北辦事處、波蘭政府、泰國和其他亞洲國家也主動詢問，但目前為了優先幫助國人，所以先以國內廠商為主要考量。蔡熙文表示，已有22間廠商投審，將在1周內盡速審結及公布結果。

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