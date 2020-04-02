國衛院成功研發「新冠肺炎快篩試劑」　陳時中：有效就盡快上市！

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／記者李毓康攝）

記者趙于婷／台北報導

國家衛生研究院成功研發新冠肺炎快篩試劑，最快10分鐘就可得知是否感染新冠肺炎病毒。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（2）日在記者會表示，接下來看怎麼樣可以快速驗證該試劑效果，如果有效就盡快上市。另外，他也提到，民間的公司也有這樣有檢驗試劑相關專案進口，目前都還在討論中。

國家衛生研究院副院長司徒惠康說，日前和國防醫學院共同研究發現SARS抗體可供辨識的抗原部位和新型冠狀病毒相同，這也意味這個抗體預期可以抓到新冠病毒，進而研發快篩試劑，1個月前向疾管署取得活體病毒，經過1個多月測試證實，SARS抗原部位的單株抗體也能辨識新冠肺炎病毒。

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以流感快篩試劑來說，準確率約在5~6成，可於10～15分鐘內篩檢出陽性與否。司徒惠康指出，新冠病毒快篩試劑成功研發，可將篩檢時間加快，就可以更快速採取相關處置，當疫情於社區內擴散時，透過快篩進行患者分流，將可以避免醫療系統遭到癱瘓。

▲0402新增10例確診。（圖／中央疫情指揮中心提供）



司徒惠康進一步提到，根據初篩的結果發現，該抗體大概在10～15分鐘之間，會對新冠肺炎的病毒有反應，因此可以得知有沒有被病毒感染。但他也坦言，快篩試劑能當作快速分辨高危險群的方式，但不能當作一採陰性的唯一方式，仍需要搭配比較精準的核苷酸檢測方法。