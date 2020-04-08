國衛院曝光「新冠快篩試劑」！2條線就是確診　像驗孕棒一樣簡易

▲國衛院感染症與疫苗研究所長廖經綸。（圖／記者宋良義攝）

記者嚴云岑／台北報導

新冠肺炎延燒，台灣已有376人確診。國家衛生研究院與國防醫學院預防醫學研究合作，利用過去抗SARS病毒抗體為基礎，挑出可辨識新型冠狀病毒（SARS-CoV-2），投入新冠病毒快篩試劑開發，目前已能檢測3種病毒，當滴入檢體後，最快15分鐘可完成，未來希望能做得像驗孕棒試劑一樣簡單好用。

國衛院表示，目前所開發的快篩試劑，已能辨識實驗室培養的新型冠狀病毒棘蛋白（spike protein）。當檢體滴入後，測試線與對照線皆為顯現，如果呈現2條線為陽性，只有呈現1條線，就代表為陰性。整個測試時間約在15分鐘左右可完成。

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初步結果顯示此快篩試劑雛型，對其他類型的人類冠狀病毒(OC43、229E、NL63)、腺病毒、呼吸道融合病毒、A型流感病毒(H1N1、H5N1、H7N9)等呼吸道相關病毒及腸病毒(EV71)，都不會有交叉反應。

▲國衛院新冠病毒快篩試劑成果說明。（圖／國衛院提供）

國衛院感染症與疫苗研究所長廖經綸表示，該快篩試劑是用抗體抓病毒蛋白技術所作，該技術在2013年就已研究推出，利用抗體抓新冠病毒蛋白質，在濾紙上，把上呼吸道取到的檢體滴入，會透過虹吸現象，滲入試紙中，如果病毒的蛋白被抗體抓住，會顯示陽性反應。

廖經綸提到，原本的設計，就希望在10~15分鐘有結果，但並非要取代現在廣泛使用的核酸檢測（PCR），而是要相輔相成，希望在檢驗時能夠有分散或分流功能。像是登革熱檢測，初篩時也是用抗體抓抗原，再透過PCR檢測。一旦前端驗出來是陽性，分流就直接進行，節省誤差時間。

廖經綸也強調，該快篩需要有商業經驗的廠商推行，「能夠把濾紙做得像驗孕棒一樣」，把雛形做優化，讓這項技術更普及，也希望國內有技術、經驗的廠商，能夠加入研發團隊，幫產品上市。說明會當中，也會有靈敏度測試，一旦優化成功，就算檢體中只有少量的病毒，也能很快被揪出。

國衛院與國防醫學院預醫所於今（8）日舉辦非專屬授權技術說明會，徵求具備快篩試劑研發生產製造相關經驗之上下游廠商，並進行技術移轉。期盼接棒廠商能快速完成產品之後續開發，讓新型冠狀病毒快篩試劑即早上市，盡快投入防疫的前線工作。