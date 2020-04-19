港府逮捕香港民主人士　美國務院國會同聲譴責

▲美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）。（圖／路透）

文／中央社記者江今葉華盛頓18日專電

對港府昨天大動作逮捕民主人士行動，美國國務卿蓬佩奧表示，此舉不符合中英聯合聲明承諾。美國眾議院議長與參議院多數黨領袖麥康奈等多位國會議員也在推特譴責港府行動。

香港特區政府昨天突然大動作拘捕14名泛民主派人士，指控他們涉嫌於去年8到10月間參加非法集會。被捕的泛民派人士有民主黨創黨主席李柱銘、壹傳媒集團創辦人黎智英、民間人權陣線副召集人陳皓桓，以及何俊仁、單仲偕、楊森、李卓人、何秀蘭、蔡耀昌、梁國雄、區諾軒、吳文遠、黃浩銘和吳靄儀。

蓬佩奧（Mike Pompeo）今天發表聲明譴責港府逮捕泛民主派人士行動，指控北京與其在香港的代表持續採取不符合中英聯合聲明承諾的行動。中英聯合聲明承諾透明、法治，並保證香港將繼續享有高度自治。

一向力挺香港民主的美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）在推特上表示，即使全球正面臨2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）危機，香港民主與人權仍繼續遭到攻擊。

裴洛西並呼應眾議員、美國國會及行政部門中國問題委員會（CECC）主席麥高文（Jim McGovern）的主張，呼籲總統川普應儘速開始執行香港人權與民主法。

麥高文在推特上表示，在全球疾病大流行之際，對香港泛民主派人士的獵巫行動十分不合理。香港人權與民主遭受侵犯的情況正日益惡化，川普政府應強力執行香港人權民主法。

麥康奈（Mitch McConnell）也在推特上表示，不允許中國共產黨利用疾病大流行掩飾特工逮捕和平民主人士領袖，「我們與香港站在一起」。他還指責中共隱匿與不作為，導致新冠肺炎疫情蔓延。

聯邦參議員史考特（Rick Scott）也推文指控中共在疫情大流行期間仍繼續以香港民主領袖為目標，這是無法接受的行為，香港民眾只是為基本人權而戰。

參議員賈德納（Cory Gardner）推文呼籲利用所有可用的外交手段，防止香港在民主與人權方面倒退。他也敦促美國行政部門對侵犯香港人權的行為採取制裁措施。