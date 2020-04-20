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澳門特首賀一誠首份施政報告　移交20年來財政預算「第一次赤字」

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▲▼澳門,澳門特首,賀一誠。（圖／澳門新聞局）

▲澳門特首賀一誠發表施政報告。（圖／澳門新聞局）

記者蔡紹堅／綜合報導

澳門特首賀一誠20日下午發表上任後首份施政報告，確立了今年的施政總體方向為「抗疫情、保就業、穩經濟、顧民生、推改革、促發展」6大項目。賀一誠也提到，為了因應疫情衝擊，發揮財政調節手段的作用，政府採取逆週期調控措施，在財政收入減少的情況下動用財政儲備，因此，今年將是澳門回歸以來第一個赤字財政預算的年度。

賀一誠表示，突如其來的疫情給新一屆政府和澳門社會帶來嚴峻的考驗和巨大的挑戰，這是澳門回歸以來面對的一次最嚴重的公共衛生危機事件，但相信短期衝擊不會改變中長期發展趨勢，「疫情終將過去，一切將回到正軌，中國經濟長期向好的趨勢沒有改變，外圍經濟亦有利好因素，澳門經濟發展的基本面和產業基礎尚且穩固，經過20年的發展，澳門已積累了足夠的財力來應對目前的困難和挑戰。」

▼截至4月20日，澳門確診病例共45例，未有患者死亡。

▲▼澳門,防疫,武漢包機。（圖／澳門新聞局）

賀一誠指出，為了因應疫情衝擊，發揮財政調節手段的作用，政府採取逆週期調控措施，實行積極的財政政策，增開支，減稅費，擴投資，以實現「保就業、穩經濟、顧民生」的目標，在財政收入減少的情況下，依法適度動用財政儲備，「因此，今年將是回歸以來第一個赤字財政預算的年度。」

賀一誠提到，博彩旅遊業作為澳門的支柱產業和優勢產業，是帶動其他行業發展的主導產業，也是維持澳門低稅制和自由港的經濟基礎，短期內保持博彩旅遊業健康穩定發展，仍是保持澳門經濟穩定的基礎和前提，但若長期過度依賴博彩旅遊業，不改變產業結構單一的局面，澳門經濟就難以實現可持續發展，本次疫情再次暴露了澳門經濟結構存在的問題和風險。

賀一誠並強調，第五屆政府就任四個月來，雖然要應對疫情帶來的挑戰和困難，但絲毫沒有放鬆對整體施政工作的規劃和部署，目前，具備條件推進的工作正有序展開，而一些需要深入思考和規劃的工作，正在加緊研究和籌劃，「出乎意外的疫情雖然一時影響了我們工作的進度，但不能阻止我們前進的步伐。」

▼澳門移交20年來，首次出現財政赤字。

▲▼澳門,澳門特首,賀一誠。（圖／澳門新聞局）

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