川普開罵張經義！美媒曝：白宮記者會「外國媒體區」全淨空

▲川普白宮記者會。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

上海東方衛視記者張經義日前出席白宮記者會，面對美國總統川普的詢問，當時他回答「台灣」引發爭議；川普後續也在推特表示，「現在就阻止他！（Cut him off now!）」而有媒體出席19日白宮記者會時發現，外國媒體的記者席已經全空。

《一個美國新聞網》（OANN）總裁菲林（Charles PHerring）在推特發文指出，在美東時間18日晚間7點48分（台灣時間19日早上7點48分）的白宮記者會中，外國媒體席已經全空，原本《鳳凰衛視》、《上海廣播電視台》的座位區空無一人。

川普在美東時間18日上午，才轉貼「轉捩點美國」（TPUSA）創辦人柯克（Charlie Kirk）的推特，質疑為何「中國共產黨的機構」能接觸到白宮簡報室，並直接在推文中寫下，「現在就阻止他！（Cut him off now!）」果不其然，當天的記者會就已看不見來自中國大陸的媒體。

面對各界批評，陸委會也認定他違反「兩岸關係條例」將開罰，張經義也在臉書發布1分21秒的自拍影片澄清，表示自己專攻白宮、國際新聞即將滿10年，記者身分從沒改變，甚至曾用生命去前線換第一手新聞，「作為一名記者我問心無愧」。

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