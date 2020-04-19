疫期紓困　街頭藝人檢具証照等資料補助上限6萬

▲鄭文燦市長表示，疫期紓困，街頭藝人檢具証照等資料每人補助上限6萬。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

疫期紓困，街頭藝人也可申請補助。桃園市長鄭文燦19日於防疫會報指出，文化部針對受疫情影響，發生營運困難的我國藝文事業及自然人，推出藝文紓困補助，個人部分每人可申請補助上限6萬元。桃園市約有570名街頭藝人，受疫情影響收入銳減，文化局將積極協助街頭藝人檢具證照、過去的演出證明等資料，申辦個人紓困補助。

▲街頭藝人受疫情影響收入銳減。（圖／市府提供）

鄭文燦也指出，中央針對符合資格的自營業者或無雇主的職業工會會員，推出1個月1萬元，總共3萬元的紓困補助，將由勞動局邀集各職業工會瞭解政策落實情形；另針對勞動部推出的勞工紓困貸款，每人最高可貸10萬元，還款期3年，第一年勞工免繳息，利息由勞動部補貼，市府將舉辦說明會向勞工朋友說明。

此外，有關中央針對攤商及小商家等推出50萬元以下的小額貸款方案，將由經發局邀集請公營銀行向商圈、夜市及各市場自治會說明使其瞭解。又，4月20日起桃園市將擴大實施，市民至公務場所洽公須強制配戴口罩措施，市府員工於市政大樓或前往其他公務場所也要佩戴識別證並刷卡登錄。

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