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陳時中說明「已發3千通簡訊示警」　700海軍下船足跡遍全台

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記者趙蔡州／綜合報導

中央流行疫情指揮中心18日、19日新增25人確診，其中有24人均是盤石軍艦實習生與軍人，為20歲至40多歲的22男與2女。指揮官陳時中表示，敦睦艦隊發現有人染疫後，18日已對700人寄出關懷簡訊，19日再次發出約3千通簡訊，由於牽涉的人較多、足跡較複雜，相關接觸者仍在進行疫調。

▲▼海軍敦睦艦隊中的盤石艦爆發新冠肺炎疫情，國軍出動消毒。（圖／國防部提供）

▲國軍針對盤石艦進行消毒。（圖／國防部提供）

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據悉，敦睦艦隊磐石軍艦18日發現有3人確診，考量到同隊的官兵及學生合計700還有多人，國防部決定緊急將分散在全台各地的人員召回，全部入住集中檢疫所並連夜採檢，19日檢驗結果總計21人確診，因此磐石軍艦2日累計共有24人確診。

指揮官陳時中19日指出，敦睦艦隊18日發現有人染疫後，當天晚上就針對700人發出簡訊，19日中午再次發出約2、3千通簡訊，提醒須自主健康管理，若有相關接觸、身體不適，均要跟1922呈報，希望能擋下國內的第二波傳染，大家一定要積極配合。

▲▼疫情指揮中心提供20200419記者會,陳時中。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

陳時中表示，由於牽涉的人較多、足跡比較複雜，這幾天也會做相關處理，但不會公佈全部744人的足跡，而是針對確診個案、停留時間比較長的地方，「接觸時間短的話，公布的話只是徒增恐慌，也是沒有意義」，詳細足跡和細節則交由地方政府或衛生局處理。

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