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別只關注新冠肺炎！　小金門又有海漂豬驗出非洲豬瘟病毒

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▲▼小金門又有海漂豬驗出非洲豬瘟。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲海漂豬又驗出非洲豬瘟病毒 。（示意圖／記者郭世賢翻攝）

記者許展溢／台北報導

非洲豬瘟中央災害應變中心（應變中心）今（18日）晚表示，16日中午接獲金馬澎分署第九岸巡隊通報：民眾在青岐岸際發現1具疑似豬隻屍體，送檢後今結果確定非洲豬瘟病毒核酸呈陽性反應，基因片段序列與大陸非洲豬瘟病毒株基因片段，相似度達100%。

應變中心指出，當天經該區第三機動巡邏站線上巡邏組抵達確認，即實施現場管制，並通報金門縣動植物防疫所，防疫所立即派員前往現場了解並採集相關檢體後，將豬隻屍體就地焚燒掩埋，同時對周邊區域澈底消毒，檢體則送農委會家畜衛生試驗所（畜衛所）檢驗。

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▲▼小金門又有海漂豬驗出非洲豬瘟。（圖／記者郭世賢翻攝）

應變中心表示，相關檢體經畜衛所以聚合酶鏈反應（PCR）檢測，今結果確定非洲豬瘟病毒核酸呈陽性反應，基因片段序列與中國大陸非洲豬瘟病毒株基因片段，相似度達100%。金門距離上一次海漂豬檢測非洲豬瘟陽性是今年2月3日，同樣是在烈嶼鄉。

▲▼小金門又有海漂豬驗出非洲豬瘟。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲▼應變中心表示，該處偶有發現死亡豬隻伴隨垃圾漂至金門縣沿岸 。（示意圖／記者郭世賢翻攝）

▲▼小金門又有海漂豬驗出非洲豬瘟。（圖／記者郭世賢翻攝）

由於金門縣地理位置非常接近大陸福建省及廈門市，且臨近九龍江等出海口，應變中心說，偶有發現死亡豬隻伴隨垃圾漂至金門縣沿岸。因應本次個案，金門縣政府不敢大意，已針對與該頭豬隻接觸的人員、車輛、器械執行消毒措施。應變中心指出，發現地點半徑3公里內有4家豬場，為確保安全，已對烈嶼鄉全鄉8家豬場（其中1家停養）進行全面訪視及臨床檢查，檢查結果健康情形皆為良好。目前海漂豬檢出非洲豬瘟病毒核酸陽性案例共14例（金門縣12例，連江縣2例）。

過去只要驗出就會暫停烈嶼鄉豬隻及其產品運往金門島。防檢局副局長徐榮彬說，經評估多次有此情形，且沒有特別狀況，因此這次沒有此措施。應變中心強烈呼籲，近期國際新冠肺炎疫情嚴峻，但非洲豬瘟防疫也不可輕忽，4月份迄17日止大陸增加7例，共32省183個疫點，韓國增加72例，共4道553疫點，菲律賓增加1例，共21省283個疫點，將持續透過跨部會合作機制強化邊境各項防檢疫工作，提醒國人由國外返國切勿攜帶動植物產品，以免受罰，同時也籲請養豬農友自主落實豬場人、車（含運豬車、飼料車、化製車及訪客車輛等）門禁管制、場區定期清潔消毒等生物安全措施，維護豬隻健康及財產安全，共同防堵非洲豬瘟入侵。

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