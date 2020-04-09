防新冠肺炎之際…海巡署長室「沒忘豬瘟威脅！」　下月可望解除出口禁令

▲除了防範新冠肺炎，非洲豬瘟的威脅也尚未解除。（圖／資料照）

網搜小組／鄺郁庭報導

在台灣全力打這場新冠肺炎防疫戰前，非洲豬瘟的威脅尚未解除，不過相關單位並未因此鬆懈。海巡署長室9日在粉絲專頁貼文，「COVID-19防疫期間，我們沒有忘記來自非洲豬瘟的威脅。對於從疫區返國的旅客、海上飄流的豬屍，一刻都不敢鬆懈」，要民眾一起守護台灣豬，千萬不要在關鍵時刻成為「豬隊友」。

「海巡署長室 Coast Guard」9日在粉絲專頁貼文，鮮敘述一個豬爸爸被抓去殺掉的小故事，「這天終於還是來了」、「豬爸爸的腳被兩個人類抓住，身體因為掙扎而重摔在地面上」、「曾經守護著這個家的豬爸爸，還是當著家人的面被帶走了。」被抓走的原因，則是「驚嚇之餘，突然想到還不是因為豬爸爸是在台灣出生，品質優良，難怪大家搶著要。」

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海巡署長室提到，台灣有優秀的防疫團隊，「所有想從疫區闖關進來的肉製品，無論是旅客帶進來，還是海上飄過來，都逃不過我們那一關」，自傲地表示當非洲豬瘟在各國肆虐，台灣依舊以堅不可摧的防疫措施保護本國豬隻和相關產業。

在新冠肺炎防疫期間，海巡署長室沒有忘記非洲豬瘟的威脅，對於從疫區返國的旅客，和海上飄流的豬屍都不鬆懈。「去年七月，我國口蹄疫拔針滿一週年」，經過努力防守，下個月世界動物衛生組織（OIE）將會把台灣改列為「不打疫苗的口蹄疫非疫區」，並正式宣告「解除豬肉出口禁令」，台灣豬就可以重返國際市場。

海巡署長室最後表示，「這23年來，口蹄疫讓豬肉無法外銷，損失了1700多億元。這種惡夢絕不能再發生一次，請大家跟我們一起守護台灣豬豬，千萬不要在關鍵時刻成為豬隊友。」