花蓮持續零確診！東大門夜市雖列國家級警示區　人潮回流4成

▲東大門夜市雖被列為國家級警示區，但是花蓮持續零確診，加上本週天氣好轉，人潮已有回流趨勢。（圖／記者蕭可正攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮持續零確診，根據中央氣象局表示，好天氣請把握這個週休，下個星期可能要變天了，被列為國家級警示區的的花蓮東大門夜市人潮回流了。攤商表示，看似有回升3、4成人潮，這陣子大家悶得兇，外出走走散散心是好事。

花蓮東大門夜市在清明連假被中央點名列為「國家級警示區」後，人潮瞬間下滑，但是由於持續為零確診縣市，再加上這個周休天氣稍微好轉，人潮有明顯回流趨勢。





花蓮縣政府自14日起啟動東大門夜市人數總量管制，以最嚴格的標準訂出5000人為上限，每晚6點至10點在4個出入口派員控管人數，並勸導民眾進入均須配戴口罩，加上消毒防疫大隊每日固定消毒工作，防疫措施讓民眾放心，人潮陸續回流。

夜市榮譽主委林文松說，人潮確實有回流，約增加3、4成，在地客居多，並指出，夜市是開放空間，停車場很多缺口應該要封起來，否則遊客都不會走大門，直接從缺口進去逛夜市，成為夜市防疫破口。

▲花蓮新社海稻田景區也出現人潮拍照打卡、（圖／記者王兆麟攝）

天氣稍轉晴，這個周休花蓮知名景點也出現較多遊客。太魯閣國家公園景區，包括遊客中心、布洛灣及天祥，本週末入園人數比上週略微增加。 花蓮新興景點新天堂樂園及吉安慶修院、光復大農大富、新社海稻田景區也都看到人潮回流情形。

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