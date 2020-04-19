爆增22例關係曝光！他翻出海軍「防疫神圖」打臉　網嘆：爾後你各位阿

▲網友翻出海軍防疫宣傳圖，如今再看格外諷刺。（圖／翻攝海軍臉書）

記者黃君瀚／綜合報導

中央流行疫情指揮中心今（19）日宣布，台灣新冠肺炎（COVID-19）新增22例確診，其中21例為海軍敦睦艦隊成員，1例境外移入。目前全國累積感染人數達420例，非本土為365例、占比86.9%，另有6人不幸死亡，189人解除隔離，其餘持續住院治療中。

截至目前為止，敦睦艦隊磐石艦群聚感染已累計24人確診，3艘軍艦官兵及學生合計700多人，海軍副司令梅家樹今日則在記者會上鞠躬，向社會大眾表達最大歉意。

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有網友在海軍臉書上翻到一張宣傳圖，上面大大寫著一句Slogan「艦隊防疫 銅牆鐵壁」，同時附上3項防疫提醒，包括「衛生保健 自主管理」、「身體不適 立即就醫」、和「經常洗手 保護你我」，清楚點明如果官兵出現發燒、咳嗽等症狀，不得進入營區，且該盡速就醫。

但對照目前疫情發展，多名官兵在艦上就已出現頭痛、嗅覺異常等不適症狀，軍方仍選擇讓所有人下船返家，防疫圖成了自打臉的笑話。

消息傳上PTT，就有網友斷言國軍出包肯定會在部隊中集合講話，「爾後、你各位、確實下去實施、以上，一定會有這幾個詞」、「戴口罩小卡」、「爾後你各位不准咳嗽」、「每次操課前講一次如何防疫」、「這禁假機率頗高」、「為落實防疫，爾後鑑測新增帶口罩項目。」

▲4月19日新增案例。點圖放大。（圖／曾梓倩製）

4月19日新增22例：

案399、401-420：20多至40多歲 19男2女 敦睦艦隊軍人

發病日介於4月14日至18日，正進行疫情調查中，感染源待釐清。

案400：20多歲 男性

2019年4月21日前往美國就學，今年4月10日發病，17日抵台機場採檢於今日確診。

▼台灣感染確診人數成長級距。點圖放大。（圖／曾梓倩製）