▲柯文哲呼籲對岸：阻擋台灣參加WHO是不對的。（圖／翻攝柯文哲臉書）

記者楊亞璇／台北報導



台北市長柯文哲19日在臉書發文，指一名芬蘭國會議員批評政府，因為對岸的壓力，刻意拖延台灣所捐贈的口罩和呼吸器，讓他再度呼籲對岸，「阻擋台灣參加WHO是不對的」，健康是基本人權，更是普世價值。



柯文哲表示，他在年初率團訪問北歐，在芬蘭與國會議員Mikko Kärnä晚宴，他對台灣的熱情友好，令人印象深刻，「這幾天我看到Mikko在Twitter上痛批芬蘭政府，一個多月來因為對岸的壓力，刻意拖延台灣所捐贈的口罩和呼吸器，他擔心這樣的拖延『很要命』，會讓芬蘭付出不少人命做代價。」



柯文哲感嘆，他過去當醫生，搶救生命時，只會考慮怎麼救，「從沒想過醫材來自哪裡、有沒有什麼政治考量？搶救生命不需太多雜念！」從醫轉政後，深刻感受到，當一個政府處處政治考量，而不是對人民的痛苦優先考量，甚至封鎖人民可以獲得資源的管道，那就更可怕了。



柯文哲說，如今全球對防疫物資的需求迫切，台灣卻連捐贈口罩給需要的國家，都還要被阻擋，更凸顯我們過去被孤立的處境，而這樣的孤立對世界沒有好處。「我要再次呼籲對岸：阻擋台灣參加WHO是不對的。」



「健康是基本人權，更是普世價值」，柯文哲重申，台灣沒有任何理由被拒於全球防疫體系之外。中國不分青紅皂白的封殺，只會激化台灣民眾、甚至國際間對中國的反感。「我也祈願疫情盡速趨緩，但願遠方的朋友Mikko與他的國家早日得到充足醫療物資，一起度過這次難關。」