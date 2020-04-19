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別傻傻等！WHO特使戳破疫苗希望　力勸「學習與病毒共存」

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▲▼世界衛生組織（WHO）特使納巴羅（David Nabarro）。（圖／達志影像／美聯社）

▲納巴羅認為大眾可能得學著適應病毒，而不是全部寄望於疫苗研發。（圖／達志影像／美聯社）

記者丁維瑀／綜合報導

世界衛生組織（WHO）特使納巴羅（David Nabarro）表示，由於目前無法保證針對新冠肺炎（COVID-19）的疫苗能夠成功研發，因此，人類必須做出調整，學習與疫情帶來的威脅共存。

《衛報》報導，納巴羅除了擔任世衛特使，也是倫敦帝國學院國際衛生教授。他接受《觀察家報》採訪時表示，大眾不該假設新冠肺炎的疫苗絕對可以快速研發出來，而是必須適應病毒持續帶來的威脅。

納巴羅直言，「你不一定能發展出安全且有效對抗每種病毒的疫苗，來到研發疫苗這個階段時，有些病毒會變得非常、非常困難。」他認為，因此，至少在可預見的未來，大家必須找到方法學習與此種病毒共存。

納巴羅舉例，讓有症狀者或相關接觸者進行隔離，確保長輩能夠獲得保護，另外醫院也要設有足夠的病床，「這將成為我們所有人的新常態。」

報導指出，納巴羅的發言，代表世衛高級官員在過去三天內發出的第二個嚴厲警告。此前，世衛新興疾病部門負責人范科霍芙（Maria Van Kerkhove）17日表示，有關鑑定人類是否對新冠病毒免疫，或有無再次感染的風險，現階段還沒有證據可見抗體測試能找出明確答案。

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►世衛：不確定抗體能避免二次感染新冠肺炎

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