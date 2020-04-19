美國才是新冠肺炎起源！　陸研究員控多點爆發…從農業重鎮擴散

▲ 蓬榮認為，美國農業是新冠肺炎的傳染源頭。（示意圖／取自Pixabay）

實習記者羅明輝／綜合報導

新冠肺炎疫情在全球持續延燒（COVID-19），關於病毒來源眾說紛紜，一直是各國研究人員相當關切的議題。近日中國研究員「蓬榮」的一篇文章在網路上流傳，他指出，各國疫情源頭感染率和傳播路徑大致相同，均由經濟發達、交通密集的「一個點」開始傳染，但美國的傳染途徑卻是「多點爆發」，而且是從農業重鎮開始擴散。蓬榮認為，從大數據分析來看，「美國農業才是新冠肺炎的起源」。

微信公眾號「十念生」17日轉載蓬榮文章，內容提到，各國「疫情源頭」感染傳播的情況基本上一樣，基本上都來自於「發達地區」，像是中國湖北、義大利倫巴底大區（Lombardy）、韓國大邱市等，在感染率上都是全國第一，高於傳染下游的「不發達地區」。然而，美國卻例外，作為全國經濟最繁華的、人口流動最頻繁中心區域，「紐約市」的感染率在全國卻只排第6，反而是人口稀疏的農業重鎮羅克蘭縣（Rockland County）疫情爆發最為嚴重，感染率高達2.25%，是武漢最嚴重區域的2倍。





▲ 美國最繁華的中心「紐約市」感染率在全國排第6。（圖／路透）

蓬榮表示，他分析美國農業地區相關數據後，發現美國新冠疫情的爆發情況，和農業重鎮呈現非常高的正相關。不像其他國家只有「一個」最早爆發的傳播源頭，美國是多點源爆發，全國有多個農業地區的發病率都相當高。他強調，「從去年到現在，美國農業人口有2個高活動波峰，這也是疫情爆發的波峰。因此可以斷定，新冠疫情是從『美國農業人口』中首先爆發出來的，接著傳遍全世界。」

那麼美國農業人口到底是如何將病毒帶入武漢華南海鮮市場？蓬榮猜測，2019年11月下旬，武漢舉辦了第十六屆農業博覽會，舉辦地「武漢國際會展中心」距離「華南海鮮市場」不到5公里，有可能就是當時前來武漢參展的美國農業商，在參展之餘，參觀了和自己行業高度相關的華南海鮮市場，最終才導致疫情在武漢大爆發。

蓬榮補充，至於美國農業人口到底為何感染，是天然形成，還是昆蟲之類的小生物攜帶蔓延感染，一切都還需要未來基因技術去發現。