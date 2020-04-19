3月收入近20萬！熊貓外送員「爆跑2000張單」…薪資條曝光網看傻：我不信

▲疫情促進外送行業興起。（示意圖／記者林敬旻攝）



記者黃可昀／綜合報導

為了避免密閉空間群聚，很多人捨棄到餐廳吃飯，改成在家訂外送，也因此促進外送行業的發展。Foodpanda一名外送員日前曝光自己3月薪資條，他在一個月內跑了1938趟，收入更高達15萬8555元，再加上申請的3萬元失業補助金，一個月就賺了逼近20萬元。

這名外送員在臉書社團「靠北熊貓」表示，「雙開跑UE加一加月賺快20萬！」從薪資條來看，3月上半個月他跑了923件單，金額總計4萬1535元，加上各項獎金變7萬4295元；下半個月他更拚，跑了1015件單共4萬5675元，加上獎金更是飆到8萬4260元，上下半月總和將近16萬，還有向政府申請的失業補助金3萬元，一個月總收入約19萬。

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▲一個月跑2000單賺快16萬。（圖／翻攝自靠北熊貓）



這張薪資單曝光後，讓不少正在放無薪假或是待業的人非常心動，想效仿原PO一起跑外送，但網友指出，並非每個人都能跑到一個月近2000趟，這簡直是拿命來賺錢，「一天都跑幾小呀？我們準備扛你跳舞」、「每次看到這種單量，里程獎勵都一點點就覺得羨慕」、「用肝換來的，厲害厲害」、「單量秀起來，馬路顧不完」、「一個月跑20萬是很猛啦⋯可是疲勞駕駛撞一次喪葬費都不夠欸。」

也有人懷疑，這種單量並非「一個人」跑出來的，很有可能是兩名外送員共同使用一個帳號，「我不信，1900張單分兩個帳號，除非派單整整半個月都把你拉同一個方向，不然騎到車燒掉也沒有可能，何況中途還會遇到拖餐跟實收」、「兩個人跑一天吧」。