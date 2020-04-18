　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

婆婆花錢算命取名！媳婦炸綠光「要我3選1」　網驚用台語發音：絕對恨妳

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲寶寶,媽咪（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲原PＯ想替女兒取作若儀！（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

網搜小組／劉維榛報導

「若遇到很強勢的婆婆該怎麼辦？」一名妹子透露，最近好友為了替女兒取名，搞得超鬱卒，原來婆婆去算命，拿了3個俗到逆天的名字「春鳳、素鸞、月嬌」要媳婦3選1，當下臉都綠了。文章曝光後驚呆大批網友，紛紛搖頭急勸「小孩以後絕對會恨妳！」

一名女網友在臉書《爆廢公社二館》傻眼直呼，最近一名閨蜜生下可愛女寶寶，卻遲遲未取名，殊不知背後卻是有苦難言。對話圖可見，對方語帶無奈表示，「名字我想自己取，但婆婆有花錢請人算...我想取叫若儀！」

請繼續往下閱讀...

然而作風強勢的婆婆早先搶先一步，搬出3個俗到爆的名字，要媳婦只能3選1，包括「春鳳、素鸞、月嬌」。原PO一看臉垮，反問關鍵一句話，「呃～以後小孩是妳婆婆幫妳帶嗎？」

▲▼ 婆婆花錢算命取名！媳婦炸綠光「要我3選1」　網驚用台語發音：絕對恨妳（圖／翻攝臉書爆廢公社二館）

▲▼ 婆婆花錢算命取名！媳婦炸綠光「要我3選1」　網驚用台語發音：絕對恨妳（圖／翻攝臉書爆廢公社二館）

▲婆婆花錢算命取名「堅持3選1」！（圖／翻攝臉書爆廢公社二館）

彷彿戳到傷心處，只見對方崩潰討拍，揭無法拒絕的原因，「對啊，所以我很為難...」愛莫能助的原PO只好給予精神上支柱，並建議「還是要請妳老公跟婆婆盡量溝通看看。」

▲▼ 婆婆花錢算命取名！媳婦炸綠光「要我3選1」　網驚用台語發音：絕對恨妳（圖／翻攝臉書爆廢公社二館）

▲網驚用台語發音，更俗氣！（圖／翻攝臉書爆廢公社二館）

文章曝光後，引來眾多網友笑虧急勸，「現在還有這種古代名字，這樣的名字以後在學校，絕對會被取笑」、「一看截圖自然切換成台語有聲圖～這三個名字感覺都會被諧音取笑到大...好好慎重跟婆婆溝通」、「會自己取名，自己找保母」、「合起來，春素嬌=剩塑膠」、「應該是算命師80歲」、「小孩自己生的自己取，婆婆想取，叫她自己生一個」、「阿嬤是不是殺價殺太狠！還是欠人家錢還去算」、「我阿嬤的名字都比這好聽」、「老師看的？我覺得比較像婆婆自己取的」、「本名跟小名～解決」。

ET快訊
川普轉貼「張經義來自台灣卻在上海工作」：現在就阻止他！
「翡翠灣福華飯店」26年確定熄燈　高層證實嘆：真的沒什麼客人
敦睦艦隊傳1官兵疑染疫？　海軍司令部回應了
婆婆花錢算命取名要媳婦「3選1」　網驚用台語發音：絕對恨妳
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

4天有3天零確診「陳時中救了台灣經濟」　杜紫宸：百年後應可配享忠烈祠

致死率17%！蜱蟲叮咬引怪病台灣現蹤　疾管署公告列法定傳染病

影／「台灣3度0確診」譚德塞拒答！WHO官員改口：台灣防疫非常好　迴避能否參與WHA

本周3天0確診！台灣防疫有成　張上淳分析「國人高警覺」：全靠3件基本功

網友上PTT發「腦補文」誤傳　醫鼎科技與東森集團「100%無關」

「抱歉了是陽性！」她吃飯舌頭鈍鈍的…染疫22天只付1%醫療費：能在台灣很幸福

300萬蘭花全變垃圾！業者苦嘆內外銷都賣不出去：清掉也要工錢

六都防疫滿意度民調　黃偉哲82.1％僅次新北市排名第2

婆婆花錢算命取名！媳婦炸綠光「要我3選1」　網驚用台語發音：絕對恨妳

聶永真嗨轉發「3D版《紐時》廣告」：我要哭了！意象一眼秒懂...幕後神手曝

董事長站前頭！黑人抬棺舞席捲全球 他創「超嗨喪禮」熬成殯葬龍頭CEO

俄國男「因疫困台39天」求助民眾　街頭擁抱捐款...警到場匆匆離去

韓國男花150萬竟「跟狗撞名」！ 人汪同步反應...隔壁桌笑到歪腰

用吃真的能紓壓！喀脆紓壓法中西方命理師認可推薦

韓瑜：不要再寫離婚多少年了！！ 「這個後果我承擔了」..吐當年辛酸

中信兄弟吉祥物「看台燙衣服」　ESPN記者噴笑轉發：無法專心

蘆洲騎士跨雙黃線「逆向直衝3秒」對撞公車遭彈飛...頭重創內臟破裂

吳尊學3歲的Nei Nei講「好好吃」　Max一旁模仿...女兒害羞：我不要

初嚐超人氣拉麵！鋪滿雞佛、青蔥　他激推「脆皮蝦子煎餃」：鮮味十足

走失汪浪一天「跑到公司尋主人」　櫃台通知有狗外找！她驚：怎會

網友上PTT發「腦補文」誤傳　醫鼎科技與東森集團「100%無關」

「抱歉了是陽性！」她吃飯舌頭鈍鈍的…染疫22天只付1%醫療費：能在台灣很幸福

300萬蘭花全變垃圾！業者苦嘆內外銷都賣不出去：清掉也要工錢

六都防疫滿意度民調　黃偉哲82.1％僅次新北市排名第2

婆婆花錢算命取名！媳婦炸綠光「要我3選1」　網驚用台語發音：絕對恨妳

聶永真嗨轉發「3D版《紐時》廣告」：我要哭了！意象一眼秒懂...幕後神手曝

決心參選台北市長？鄭麗君424字聲明澄清：絕無可能此時思考選舉的事

憂連假後疫情爆發！急診醫7歲兒曝「其實有一個解藥」…她聽完超欣慰

漫威英雄現身捷運！「超強防疫裝」大媽看傻　網一句話全歪樓:戴口罩認不出來

居家檢疫下樓投幣買飲料　苗栗男「踏出家門3分鐘」100張小朋友飛了

NBA復賽時間還是難定論　席爾瓦：也不知何時能做決定

涂善存誤喝壞牛奶「拉肚子不敢說」　遭爆背後原因超窩心

《炮仔聲》永琪被媽虧：確定妳會紅？　打賭5年「沒做到就退出演藝圈」

中職／統一獅要止3連敗　運彩看好兄弟繼續贏

她殺兒卻唬爛失蹤「卻在車內找到半腐男童屍」　祖母還挺女兒：她很愛小孩！

姊怕他餓死幫丟履歷　詹仁雄製作人一做25年

中職／霸能對決江國豪　運彩開盤看好桃猿再勝悍將

諾獎得主稱「新冠病毒源自武漢實驗室」　法官方回應了

疫情後「第四消費時代」　瘋狂撒錢回歸理性....簡約、平價理念崛起

川普轉貼「張經義來自台灣卻在上海工作」：現在就阻止他！

「手捏求救字條」她全身狂抖匯款　驚見恐怖5個字！警全戒備

生活熱門新聞

疾管署公告SFTS列法定傳染病

武漢封城情侶關在家「做到厭煩」

台灣連2日0確診　前衛生署長憂：不樂觀

婆婆算命取名！媳哭：要我3選1　網勸會恨妳

酒店妹被帶出場沒感染人　陳時中揭原因

台灣防疫有成　張上淳：全靠3件基本功

連2天0確診！永和妹曝「台灣奇蹟非偶然」

旅美夫妻回台爭議　高檢署要查了

1.8萬罰款拖4年！律師：執行署官員比較弱勢

台男受困莫三比克…急求救：幫幫我

網美爆乳打卡地「暗藏奪命危機」

0確診奇蹟！杜紫宸：「陳時中百年後可配享忠烈祠

癌妹頂光頭出門...挨辱「妳這死人妖」！她陷憂鬱

突繼承2億！獸醫「成就感莫名消失」

更多熱門

相關新聞

婆婆「一疊神鈔誘惑」邀同住...人妻秒戰敗

婆婆「一疊神鈔誘惑」邀同住...人妻秒戰敗

「抱怨婆婆！」一名人妻分享超狂故事，因住不慣婆家，婆婆又希望全家人能偶爾一起住，於是霸氣掏出秘密武器「一疊香噴噴新鈔」，暖問媳婦「什麼時候要回去？」結果不爭氣的原PO也掉入圈套，甜回「會住幾天！」引發萬名網友笑炸，「藍色的大概住半年！」

嬤載毛孫買菜！憂錢不夠只能賣狗

嬤載毛孫買菜！憂錢不夠只能賣狗

媳婦找失蹤婆婆　2天後竟陳屍河邊

媳婦找失蹤婆婆　2天後竟陳屍河邊

婆婆聊床事「怕兒忍太久生病」　她：羞死了

婆婆聊床事「怕兒忍太久生病」　她：羞死了

正宮驚見空姐小三帶兒入住！婆婆：離婚或接受

正宮驚見空姐小三帶兒入住！婆婆：離婚或接受

關鍵字：

婆婆算命取名春鳳素鑾月嬌

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

諾貝爾獎得主：新冠病毒是人造「武漢實驗室流出」

賈靜雯認了遭背叛！「小三是最要好閨蜜」

疾管署公告SFTS列法定傳染病

同居男友躲廁所玩手遊！她見心碎一幕

收到「床上運動片」點開！　發現「主角是自己」

方形機身回歸！新iPhone外型曝光　瀏海、邊框大幅收窄

WHO讚美台灣防疫　但迴避能否參與WHA

東南亞最大關聖帝君雕像瞬間崩塌

武漢封城情侶關在家「做到厭煩」

Rain花3個月減重10kg「超尖V臉、肌肉還在」

企業紓困員工減薪！網怒：觀光紓困這三小

白裙妹IKEA脫光光！豪放掀衣「上面下面全露」照片瘋傳

巨胸鋼琴正妹「狂晃畫面」瘋傳

台灣連2日0確診　前衛生署長憂：不樂觀

25歲警火炎山懸崖拍照！喬位子崩落慘死

更多

最夯影音

更多
董事長站前頭！黑人抬棺舞席捲全球 他創「超嗨喪禮」熬成殯葬龍頭CEO

董事長站前頭！黑人抬棺舞席捲全球 他創「超嗨喪禮」熬成殯葬龍頭CEO
俄國男「因疫困台39天」求助民眾　街頭擁抱捐款...警到場匆匆離去

俄國男「因疫困台39天」求助民眾　街頭擁抱捐款...警到場匆匆離去

韓國男花150萬竟「跟狗撞名」！ 人汪同步反應...隔壁桌笑到歪腰

韓國男花150萬竟「跟狗撞名」！ 人汪同步反應...隔壁桌笑到歪腰

用吃真的能紓壓！喀脆紓壓法中西方命理師認可推薦

用吃真的能紓壓！喀脆紓壓法中西方命理師認可推薦

韓瑜：不要再寫離婚多少年了！！ 「這個後果我承擔了」..吐當年辛酸

韓瑜：不要再寫離婚多少年了！！ 「這個後果我承擔了」..吐當年辛酸

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面