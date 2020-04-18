婆婆花錢算命取名！媳婦炸綠光「要我3選1」　網驚用台語發音：絕對恨妳

▲原PＯ想替女兒取作若儀！（示意圖／取自免費圖庫Pexels）



網搜小組／劉維榛報導

「若遇到很強勢的婆婆該怎麼辦？」一名妹子透露，最近好友為了替女兒取名，搞得超鬱卒，原來婆婆去算命，拿了3個俗到逆天的名字「春鳳、素鸞、月嬌」要媳婦3選1，當下臉都綠了。文章曝光後驚呆大批網友，紛紛搖頭急勸「小孩以後絕對會恨妳！」

一名女網友在臉書《爆廢公社二館》傻眼直呼，最近一名閨蜜生下可愛女寶寶，卻遲遲未取名，殊不知背後卻是有苦難言。對話圖可見，對方語帶無奈表示，「名字我想自己取，但婆婆有花錢請人算...我想取叫若儀！」

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然而作風強勢的婆婆早先搶先一步，搬出3個俗到爆的名字，要媳婦只能3選1，包括「春鳳、素鸞、月嬌」。原PO一看臉垮，反問關鍵一句話，「呃～以後小孩是妳婆婆幫妳帶嗎？」

▲婆婆花錢算命取名「堅持3選1」！（圖／翻攝臉書爆廢公社二館）

彷彿戳到傷心處，只見對方崩潰討拍，揭無法拒絕的原因，「對啊，所以我很為難...」愛莫能助的原PO只好給予精神上支柱，並建議「還是要請妳老公跟婆婆盡量溝通看看。」

▲網驚用台語發音，更俗氣！（圖／翻攝臉書爆廢公社二館）



文章曝光後，引來眾多網友笑虧急勸，「現在還有這種古代名字，這樣的名字以後在學校，絕對會被取笑」、「一看截圖自然切換成台語有聲圖～這三個名字感覺都會被諧音取笑到大...好好慎重跟婆婆溝通」、「會自己取名，自己找保母」、「合起來，春素嬌=剩塑膠」、「應該是算命師80歲」、「小孩自己生的自己取，婆婆想取，叫她自己生一個」、「阿嬤是不是殺價殺太狠！還是欠人家錢還去算」、「我阿嬤的名字都比這好聽」、「老師看的？我覺得比較像婆婆自己取的」、「本名跟小名～解決」。