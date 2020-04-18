最新3確診關係曝光！他扮柯南揪海軍「恐怖下船足跡」　網怕爆：誰放人？

▲敦睦艦。（圖／中華民國海軍）

記者黃君瀚／綜合報導

中央流行疫情指揮中心今（18）日宣布，台灣新冠肺炎（COVID-19）新增3例確診，均是境外移入病例，為海軍敦睦艦隊實習生。目前全國累積感染人數達398例，非本土達343例、占比86.2%，另有6人不幸死亡，178人解除隔離，其餘持續住院治療中。

本日新增的3確診個案，2月21日起登艦實習，敦睦艦上共有337人，於3月12日至15日停靠帛琉，離開帛琉後於公海航行近30天，4月15日自我國軍港下船。

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有網友在PTT上整理敦睦艦航行紀錄：

3/15 離開帛琉（-海上26天）

4/09 返回台灣，考量疫情艦上隔離6天

4/12 案396頭痛、嗅覺異常

4/15 解除隔離下船

「誰同意放人下船的？」就有網友扮起柯南，點出案396在船上就出現疑似新冠肺炎症狀，3天後居然解除隔離，下船後再自行就醫，等於製造防疫大破口。另一名網友悲觀指出，病毒專家推測新冠病毒潛伏期為14天，「離開帛琉在船上近30天不可能沒爆發症狀及傳染他人」。

時間軸曝光，網友紛紛表示憂心，尤其是下船後到就醫之間存在一段空窗期，「嚴查啦，不然又要有事下面扛」、「隔離有關房間裡嗎」、「應該是醫官那有問題吧？都有症狀」、「解禁之前就發病，到底誰要負責這個漏洞？」

國防部軍政副部長張哲平解釋，初步檢視醫療紀錄，發現官兵當天是頭痛，體溫36.6度，可能隨艦醫官是依此專業判斷，沒有隱匿不報。

國防部長嚴德發8日在立院答詢時表示，因為疫情緣故，除了帛琉零確診，有下船進行軍事交流以外，亞洲很多敦睦艦隊本來要去的國家現在不能靠岸，所以大概提早一個禮拜多回國，但在海上航行時仍有進行相關訓練。

4月18日新增2例：

案398：20多歲 男性 敦睦艦隊實習生

與案396、397為同寢室軍艦實習生。

案397：20多歲 男性 敦睦艦隊實習生

與案396、398為同寢室軍艦實習生，4月初開始出現上呼吸道腫痛、頭痛、流鼻水、咳嗽、嗅覺異常等症狀，4月17日就醫並採檢通報於今日確診

案396：20多歲 男性 敦睦艦隊實習生

與案397、398為同寢室軍艦實習生，4月12日出現頭痛、嗅覺異常情形，4月15日下船後返家就醫，4月17日再次就醫，醫院採檢通報於今日確診。

▼台灣感染確診人數成長級距。點圖放大。（圖／曾梓倩製）